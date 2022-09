La española Valeria Castro llegará con su EP “Chiquita” al Foro Tejedor de la CdMx

“Chiquita”, material que aterrizó a plataformas de streaming en el 2021, está compuesto por seis canciones que ahondan en temas sociales como la inmigración infantil, la salud mental y el feminismo, por mencionar algunos.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- La cantautora española Valeria Castro llegará por primera vez a México para presentar en vivo su EP titulado “Chiquita” en el Foro Tejedor, de la Ciudad de México, y en el 19-40 Café, ubicado en el estado de Puebla, este 29 de septiembre y 1 de octubre.

“Para mí es un sueño más porque es un país que es un referente cultural de la música. Quiero que se note todo el cariño con el que estamos trabajando esta presentación, que vamos a poner ahí y la ilusión que tengo con los brazos abiertos. Yo voy a ir con todas mis ganas, la emoción, mucho cariño y corazón puesto en ambos shows”, compartió Castro en entrevista para SinEmbargo.

“Chiquita”, material que aterrizó a plataformas de streaming en el 2021, está compuesto por seis canciones que ahondan en temas sociales como la inmigración infantil, la salud mental y el feminismo, por mencionar algunos.

“Ay amor, amor, qué rara es la paciencia que te grita. Ay amor, amor, qué raro el continente que limita. Cruzó sin que nadie le enseñara un sólo mapa. Él cruzó sin que nadie le arrojará una palabra”, dicta la primera estrofa de “La corriente”, canción con la que Valeria Castro habla sobre la inmigración infantil, tema del que no se suele escuchar a menudo dentro de la música.

De acuerdo con datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas, la cifra estimada de niños o jóvenes menores de 19 años que viven en un país distinto al que nacieron incrementó de 29 millones en 1990 a 40.9 millones en 2020.

“Yo soy de La Palma —una de las islas Canarias en España— y tenemos muchos casos de pateras que vienen de África. Entonces es un tema que he visto desde que estoy pequeña y aunque tengo la suerte de que no me ha tocado a mí, es una realidad que veía. Yo siempre he creído que la música es como la herramienta más bonita que hay para poner los temas sobre la mesa”, expresó la cantautora sobre la inmigración infantil.

“Está muy bien escribir del amor para desahogarnos y poder servir de abrigo a esos desamores o amores de la gente, pero también tenemos esa responsabilidad de poner otros temas encima de la mesa para poder reflexionar de una forma más linda o más dulce, pero teniendo también la valentía de hablar sobre ello”, agregó.

La joven que dejó la biotecnología por la música comenzó su carrera compartiendo covers de grandes artistas como “Agua”, de Jarabe de Palo; “Rayando el sol”, de Mana; “Algo contigo”, de Andrés Calamaro; “Piensa en mí”, de Luz Casal; y “Copenhague”, de “Vetusta Morla”, entre otros.

Ahora con tan sólo 23 años de edad y un EP bajo el brazo, la compositora oriunda de La Palma, España, ya tuvo oportunidad de compartir escenario con Alejandro Sanz para cantar junto a él “Corazón partío” (1997).

“Yo compongo desde hace mucho tiempo pero por las inseguridades se traen atrás, una no termina de confiar en sus canciones, incluso lo normal es que vayas mejorando. Entonces empezó ahí mi andadura musical versionando lo que otros habían escrito […] Cuando compartí escenario con Alejandro Sanz, creo que para cualquiera significaría lo mismo, fue el ‘boom‘. Fue simplemente un honor, al final una escucha y lee los referentes que ya tiene, dejó de ser esa persona que sólo escuchaba a ser un compañero de trabajo y tuve la suerte de que él me escuchara”, expresó.

A pregunta expresa sobre otro artista con el que le gustaría colaborar, Valeria Castro se sinceró al reconocer que sería con la mexicana Natalia Lafourcade.

Finalmente, la cantautora celebró que las mujeres estén tomando cada vez más fuerza en una industria que ha sido liderada por el género masculino, pues recalcó que gracias a aquellas que han luchado, ella puede estar viviendo el sueño de trabajar en la música.

“Para mí el feminismo significa el movimiento que hace que pueda estar hoy aquí haciendo una entrevista, cantando en los conciertos y sacando música. Es una lucha constante que lleva desde los siglos de los siglos y al día de hoy tenemos la suerte de que hemos avanzado muchísimo, pero la verdad es que esa sororidad que se crea ahí, con este movimiento, es lo que hace que yo tenga el valor de estar aquí”.