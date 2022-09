Huracán “Ian” abandona Cuba, se fortalece y sube a categoría 4; Florida se prepara

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS).- El huracán “Ian” ha ganado fuerza en las últimas horas y es ya un fenómeno de categoría cuatro en la escala de cinco de Saffir-Simpson, lo que ha puesto en guardia a las autoridades y los habitantes del estado de Florida, donde el Gobernador, Ron DeSantis, ya ha recomendado la evacuación de 2.5 millones de personas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha elevado este miércoles de madrugada la categoría de “Ian”, que avanza con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora. Los meteorólogos prevén fuertes lluvias y vientos potencialmente “catastróficos” en la península de Florida.

Here are the 5 AM EDT 9/28 Key Messages for Category 4 Hurricane #Ian. More info: https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/pfjRjEncLC

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2022