El Financiero: Va por México saca poca ventaja a Morena y aliados en Coahuila

El Financiero destacó que la ventaja de tres puntos porcentuales de la alianza opositora sobre Morena ya se había observado en julio pasado.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- La alianza Va por México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), mantiene una ligera ventaja de tres puntos sobre Morena y sus aliados en intención de voto por partidos para las elecciones de 2023 en Coahuila, según la encuesta publicada este miércoles por El Financiero.

De acuerdo con el sondeo realizado en septiembre por el periodista Alejandro Moreno, el 30 por ciento de las preferencias efectivas fueron para el PRI, mientras que el PAN alcanzó un 14 por ciento, y el PRD, un dos por ciento, sumando, los tres alcanzan un 46 por ciento. Por su parte, Morena obtuvo el 40 por ciento de la intención efectiva de voto, el Partido Verde Ecologista de México, dos por ciento, y el Partido del Trabajo, uno por ciento, al juntar los puntos obtenidos de cada alcanzan un 43 por ciento. Por otro lado, Movimiento Ciudadano (MC) alcanzó un ocho por ciento de apoyo.

El Financiero destacó que la ventaja de tres puntos porcentuales de la alianza opositora sobre Morena se había observado en julio pasado, aunque en junio, el partido guinda aparecía dos puntos arriba.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

La encuesta del medio de circulación nacional también muestra que el Senador por Morena, Armando Guadiana Tijera, cuenta con una opinión positiva del 42 por ciento, misma que obtuvo el priista Manolo Jiménez. Le sigue el Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, con un 38 por ciento, y el panista Guillermo Anaya, con un 37 por ciento. Mientras que Luis Fernando Salazar alcanzó un 36 por ciento de las preferencias.

El Financiero preguntó a los entrevistados sobre a quién prefieren como candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, a lo que el 29 por ciento optó por Armando Guadiana, el 21 por ciento eligió a Luis Fernando Salazar, y el 14 por ciento a Ricardo Mejía. Mientras que entre simpatizantes Morena, la encuesta arrojó que el 45 por ciento apoya a Guadiana, el 26 por ciento a Salazar y el 20 por ciento respalda a Mejía Berdeja.

En cuanto a los posibles candidatos de la alianza opositora, el preferido por los entrevistados fue el priista Manolo Jiménez, quien obtuvo el 28 por ciento de las preferencias electorales, Guillermo Anaya, alcanzó un 15 por ciento. Sin embargo, El Financiero dio a conocer que el apoyo a Jiménez es incluso más alto entre los simpatizantes de los partidos que conforman la alianza, con 51 por ciento de las preferencias.

Dicho ejercicio estadístico también muestra que en un escenario hipotético en el que el empresario y Senador Armando Guadiana fuera candidato de Morena y Jiménez de la alianza Va por México, Guadiana obtiene el 45 por ciento de las preferencias efectivas, mientras que el segundo va dos puntos abajo, con un 43 por ciento de apoyo.

El Financiero mostró que si en lugar de Guadiana el candidato de Morena fuera Luis Fernando Salazar, el priista Manolo Jiménez como abanderado de la alianza alcanzaría un 43 por ciento de apoyo, mientras que Salazar un 41 por ciento.

La encuesta de El Financiero fue realizada vía telefónica entre 400 electores en la entidad, del 16 al 18 de septiembre.