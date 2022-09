Si intentan fabricar delitos en Tamaulipas “les va a ir mal”, advierte el Presidente

El mandatario federal mencionó que está esperando la resolución del Tribunal, aunque consideró que se han tardado en resolver el caso, lo cual, dijo, “genera más especulación, más confrontación, difamaciones y guerra sucia”.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este miércoles que si en Tamaulipas se intentan fabricar delitos “les va a ir mal”. Esto luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) pidiera al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anular la elección a la gubernatura de Tamaulipas, donde resultó ganador Américo Villarreal Anaya, de Morena, por presunta intromisión del crimen organizado.

“Sin duda hay presiones, pero yo hago una reflexión: si se comete una injusticia no se va a resolver nada, al contrario, se van a agravar las cosas y le va a ir mal al que actúe de manera injusta. Y ya no son los tiempos de antes, ojalá y sirva este llamado. No se pueden fabricar delitos, esto aplica por parejo”, dijo en su rueda de prensa matutina.