AMLO no descarta que Gobierno federal envíe ayuda a Cuba por paso de huracán “Ian”

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Gobierno federal podría enviar ayuda humanitaria a Cuba luego de las afectaciones que la isla ha tenido por el paso del huracán “Ian”.

Además, el mandatario recordó las distintas ocasiones en que el pueblo cubano ha sido solidario con los mexicanos, por lo que no podría desatenderlos ante la presencia de dicha catástrofe natural. “Siempre vamos a estar ahí ayudando”, agregó.

El día de ayer, autoridades alertaron que Cuba quedó en su totalidad sin servicio eléctrico tras el paso del huracán “Ian” por el oeste de la isla.

La Unión Eléctrica señaló en un comunicado que se trabaja para restablecer el servicio paulatinamente durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, en momentos en que las autoridades aún evalúan los daños que dejó el huracán, el cual avanzaba hacia Florida.

Si bien, “Ian” tocó tierras cubanas como huracán categoría 3, éste ganó fuerza rápidamente el miércoles ante la costa suroeste de Florida, con vientos máximos de hasta 250 kilómetros por hora, y rozaba la peligrosa categoría 5. Los fuertes vientos y los aguaceros golpeaban la poblada costa floridana del Golfo de México, con Naples y Sarasota en “máximo riesgo” de sufrir devastadoras marejadas ciclónicas.

Los cazadores de huracanes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmaron que “Ian” se fortaleció sobre las cálidas aguas del Golfo tras barrer Cuba, donde dejó inutilizada la red eléctrica y provocó un apagón generalizado en la isla.

Time is quickly running out for residents to rush preparations to completion on the southwestern Florida peninsula as Hurricane #Ian nears.

Tropical-Storm-Force winds already beginning to affect coast. Conditions will rapidly deteriorate & catastrophic wind damage is expected. pic.twitter.com/eHhEwPNLoY

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2022