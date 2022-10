Cero pactos con el crimen organizado, dice AMLO sobre la propuesta de Manuel Espino

Ayer, Manuel Espino, excomisionado del SPF, reveló el planteamiento que le hizo al titular de la Segob, Adán Augusto López, para que el Gobierno federal dialogara con grupos criminales con el fin de “pacificar el país”.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó esta mañana cualquier posible acuerdo o pacto con el crimen organizado, como propuso Manuel Espino a la Secretaría de Gobernación (Segob) el jueves, y aclaró que en su administración esta “la raya bien pintada” entre autoridad y delincuencia.

“¿Está descartado un pacto con el crimen organizado?”, cuestionó un periodista durante la conferencia matutina desde Baja California Sur. “Sí, nosotros hemos definido una política de cero corrupción, cero impunidad, y en el caso del combate a la delincuencia, tanto la llamada delincuencia organizada como de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto, está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa la delincuencia”, contestó el mandatario mexicano.

El Presidente añadió que, “cuando ya no hay frontera entre unos y otros, es caos, como sucedía antes”, y puso el ejemplo del Secretario de Seguridad de Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García Luna, quien se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos a la espera de su juicio, donde es acusado por presuntos nexos con el narcotráfico.

“Con Calderón el hombre fuerte era García Luna, ¿qué esperanzas hay si la delincuencia estaba metida en el Gobierno? Cuando no existe esa separación, cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y comienza el Gobierno, no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren”, aseguró López Obrador.

“¿Qué hacían antes? Pues se protegían a unos y a otros, y acá nunca va a pasar de que se va a dar protección o se va a tolerar a quienes cometen delitos”, agregó. “Cero impunidad, sea quien sea. Lo he dicho muchas veces: mis amigos, mis compañeros, mis familiares, todos tienen que rendir cuentas”.

Y es que para el Presidente mexicano no se puede hacer ningún pacto ni “caer en contubernio”. “Por eso nuestros adversarios opositores no tienen autoridad política, no actuaron con moralidad, ahí están las consecuencias”, dijo.

“No podemos hacer ningún acuerdo, porque es la estrategia. ¿Va a cambiar la estrategia [de seguridad]? Claro que no. ¿Por qué? Primero, porque estoy convencido absolutamente de que la paz es fruto de la justicia. Absolutamente convencido de que el ser humano no es malo por naturaleza”, concluyó.

Más tarde en su rueda de prensa, López Obrador rechazó que Espino le haya propuesto directamente la idea de pactar con criminales. “Es sensacionalista. No me hizo ningún planteamiento, no. No me hizo planteamiento de eso, yo estimo mucho a Espino. Lo que pasa es que no lo quieren los conservadores, ni la prensa conservadora, porque resulta que Espino era presidente del PAN y se ha dedicado en los últimos tiempos a decir la verdad, a confesar cómo engañaron [Vicente] Fox y [Felipe] Calderón. Lo ven como gallina cuando ve lombrices”, detalló el titular del Ejecutivo.

Este jueves, durante su participación en el Foro Internacional “Seguridad y Justicia por un México mejor”, el exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Espino, dio a conocer que le hizo un planteamiento al Secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, para que el Gobierno federal dialogara con grupos criminales con el fin de pacificar el país.

También aseguró que recibió respuesta de dos organizaciones del crimen organizado.

Pactar con el crimen organizado es la propuesta que el excomisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino, le propuso al Gobierno Federal. Señaló que dos grupos del crimen organizado respondieron a la propuesta de abrir el diálogo. pic.twitter.com/KOCXLsuy9l — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 27, 2022

“Yo le dije al Secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos era buscar la manera de hacerla llegar a alguno de los grupos del crimen organizado en México, y logré hacerla llegar, y solamente recibí respuesta de dos: Si esto se hace en México le entramos. Estamos en esa tarea, no quiero abundar más porque luego me pueden acusar de indiscreto”, afirmó.

Asimismo, le aconsejó al titular de la Segob que congelar cuentas y quitarles dinero a los criminales no es una buena estrategia, comparando el efecto que éste tiene con el tequila: “El tequila no emborracha, se emborracha, pendejo que no sabe tomar el tequila. El dinero es así, ni bueno ni malo”.

El exlíder panista detalló que dicha propuesta también la conversó con Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).