VIDEO: Conductor del Metro, ahora detenido, cuenta porqué se detonó su alcoholismo

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- Erick “N”, el conductor del Metro que fue criticado por haber conducido un tren de la Línea 2 en estado de ebriedad, se sinceró sobre su historia de vida y por qué había consumido alcohol durante su trabajo.

A través de una entrevista con el youtuber Youlay, Erick confesó tener problemas de alcoholismo debido a los problemas personales que, entre los que se incluye la depresión, ha afrontado en su vida.

“Detonó [mi alcoholismo] que mi antigua mujer se fue con otro hombre, mi madre se murió, he arrollado cuatro personas, se me han aventado cuatro personas al tren. Llega un momento que toda persona se le junta y explota, tú no controlas las emociones y las demás personas externas dicen ‘este wey está loco'”, dijo.