“No soy intermediario ante el crimen ni le propuse nada al Presidente”, aclara Espino

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal (SPF), precisó en entrevista que no ha fungido como intermediario entre el Gobierno de México y grupos de crimen organizado luego de que durante su participación en el Foro Internacional “Seguridad y Justicia por un México mejor” en el Senado compartiera que le había planteado meses atrás al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que el Gobierno federal dialogara con organizaciones criminales con el objetivo de pacificar el país.

En este sentido, el exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN) confirmó que el Gobierno no está dialogando con esos grupos y que no le ha hecho “una propuesta formal al Presidente de México”, pues ésta surgió luego de haber participado en experiencias en “las que por abrir el diálogo se había logrado que grupos delictivos cooperaran con procesos de pacificación como fue en El Salvador y en Colombia”.

Este viernes, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, confirmó que Manuel Espino le planteó su propuesta para pacificar el país cuando todavía ocupaba el cargo de Comisionado del Servicio de Protección Federal y a los 15 días renunció.

“Platique con él, hará unos siete u ocho meses, lo recibí en mi oficina, me llevó, entre otros documentos, un libro, y me comentó que él era de la idea de pacificar el país con una estrategia. Yo lo escuche atentamente, no le di una respuesta precisa, lo que si le puedo decir es que como 15 días después de la conversación, él dejó el cargo que tenía en el Gobierno federal”, informó.

En tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este viernes cualquier posible acuerdo o pacto con el crimen organizado y aclaró que en su administración está “la raya bien pintada” entre autoridad y delincuencia.

“Sí, nosotros hemos definido una política de cero corrupción, cero impunidad, y en el caso del combate a la delincuencia, tanto la llamada delincuencia organizada como de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto, está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa la delincuencia”, respondió el mandatario a un periodista que lo cuestionó por un posible pacto con el crimen organizado durante la conferencia matutina que se llevó a cabo en Baja California Sur.

Manuel Espino apuntó en Los Periodistas que el contacto que tuvo con dos organizaciones del crimen organizado se dio luego de que pidiera licencia a su cargo en la SPF para buscar la candidatura a Gobernador de Durango por Morena.

“Cuando yo levanté la mano para buscar la candidatura en el estado de Durango, me buscó mucha gente y recibí mucha gente, unos llevaban la propuesta de un tema de salud, otros ofrecían apoyo y llegaron dos personas que dijeron pertenecer a grupos que se dedicaban a actividades ilícitas, me preguntaron que si yo llegara a ser Gobernador de Durango cuál sería la política para con ellos, yo les dije que sería muy diferente a la que estaba vigente, que ya no se permitiría que ellos propusieran funcionarios públicos a modo, que ya no aceptaría que dieran dinero a servidores públicos a cambio de protección, pero tampoco confrontación ni guerra, lo que tendría que haber es un proceso de reinserción social […] Finalmente dijeron que les gustaba, que si así fuera estarían de acuerdo operar con eso”.