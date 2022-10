Juez ordena liberar al exgobernador Eugenio Hernández; la Fiscalía aún puede apelar

El impartidor de justicia determinó que no habían elementos para justificar su encierro preventivo luego de afrontar un proceso penal desde su detención en octubre de 2017.

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 28 de octubre (Zeta).- El Juez de control Ignacio García Zúñiga, radicado en Ciudad Victoria, declaró, el 28 de octubre de 2022 que cesó la prisión preventiva para Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, respecto al proceso 237/2018, en el que se le acusaba de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por 41 millones de pesos.

García Zúñiga acató un amparo federal que determinó que no hay elementos para mantener privado de su libertad al exmandatario tamaulipeco, por lo que respecta a dicho proceso.

La defensa del exmandatario, integrada por Javier López García, Elba Marina Vásquez Mendioza, José Isabel Luna y Felipe Rivera Riestra, informaron que se estaba actuando con plena responsabilidad, convencidos que la razón jurídica les asiste.

Asimismo, los abogados señalaron que con la resolución dictada, “se demuestra una vez más que Eugenio Hernández Flores fue privado de la libertad ilegalmente por diversas autoridades de la anterior Administración, quienes trataron por todos los medios de mantenerlo preso, a pesar de saber lo insostenible de sus acusaciones”.

Anteriormente en el otro proceso, (33/2018), en que se le acusó de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la compra de unos terrenos en el municipio de Victoria, también se le concedió un amparo y de igual manera un juez de control, dictó un auto de libertad.

“La justicia llega y hace lo suyo ante cualquier forma de atropello e irregularidad, estamos unidos en un solo propósito, tanto el equipo jurídico y la familia de nuestro defendido, a quienes agradecemos la confianza depositada para encabezar este proceso”, precisaron los abogados del exgobernador tamaulipeco, a través de un comunicado.

Hernández Flores fue detenido el 6 de octubre del 2017, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la presunta adquisición de dos predios de mil 600 hectáreas en Altamira, propiedad del Estado, según la carpeta de investigación 67/2017, caso por el que también se le decretó su libertad.

Traslado de Eugenio Hernández Flores al Altiplano pic.twitter.com/b2dgbl92g0 — Azucena Uresti (@azucenau) November 21, 2018

Sin embargo, para el exgobernador queda pendiente una causa penal local, la 05/2020, por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, del que también un juez federal concedió un amparo.

“Tenemos muchas esperanzas de que, en breve, el Juez Primero Penal de ciudad Victoria, Santiago Espinoza Camacho, en acatamiento a una diversa sentencia de amparo, también determine la libertad de nuestro defendido”, insistieron los abogados de Hernández Flores.

No obstante, existe una solicitud de extradición a Estados Unidos, donde la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, busca procesar al exgobernador, por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero, para lo cual la defensa de Hernández Flores tramitó el amparo 788/2018, mismo que está pendiente de resolver.

El 19 de septiembre de 2021, José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad Victoria, ordenó liberar al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, exonerándolo de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El documento emitido por el Juez De la Cruz Bocanegra comunica que dictó auto de libertad absoluta y auto de libertad por falta de elementos para procesarlo en la causa penal 67/2017 y que derivo en su detención el 6 de octubre del 2017.

“Por lo anterior, se ordenó su inmediata libertad, considerando que se encuentra privado de su libertad por estos hechos en este centro a su digno cargo, sin perjuicio de que continúe detenido por causa distinta a autoridades diversas que lo reclamen”, precisó el Juez estatal.

Ello a través de un oficio con fecha 17 de septiembre del 2021 y dirigido al director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenango del Valle “Dr. Antonio Sánchez Galindo”, ubicado en el Estado de México, donde Hernández Flores está recluido.

Según la carpeta de investigación el exgobernador fue acusado por la presunta adquisición de dos predios de mil 600 hectáreas en Altamira, Tamaulipas, propiedad del estado. Sin embargo el exgobernador no saldría de prisión, porque enfrentaba otros dos procesos, por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Uno de ellos por 41 millones de pesos —que fue imputado en septiembre de 2018, derivado de la carpeta administrativa CP-0237/2018, de la Unidad de Inteligencia Financiera y económico de la Secretaría de Finanzas estatal— y otro más establecido en la carpeta procesal 33/2018.

Además de que se le seguía otro proceso por la solicitud de extradición a Estados Unidos, donde la Corte Federal de Distrito, para el Distrito Sur de Texas, buscaba procesarlo por el delito de asociación delictuosa para lavado de dinero.

