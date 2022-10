FIA multa a Red Bull con 7 millones de dólares por exceder el límite de gastos

Por Jenna Fryer

Ciudad de México, 28 de octubre (AP) — Banquetes elegantes y bebidas energéticas. Contribuciones de seguridad social y tratamientos médicos para un empleado que sobrevivió a su enfermedad.

Esos son algunos de los gastos que Red Bull aseguró este viernes fueron representados indebidamente en su reporte financiero del 2021. Esto llevó a que superaran el límite de gastos de la Fórmula Uno y que quedó en 145 millones de dólares para el primer año y una multa de la Federación Internacional del Automovilismo.

La FIA ordenó que Red Bull pague una multa de siete millones de dólares y que ceda tiempo en el túnel de viento como castigo por superar el límite de gastos en la temporada 2021 por 1.8 millones de dólares cuando Max Verstappen ganó su primer campeonato. El organismo rector encontró 13 discrepancias en la auditoría en 75 mil líneas de artículos del reporte financiero de Red Bull del 2021, dijo el director de la escudería Christian Horner.

Pero fue claro al decir que las áreas en donde se excedieron no beneficiaron el rendimiento del equipo. Consideró las penalizaciones “severas” y aseguró que el sistema de límite de costos que heredaron del presidente de la FIA Mohammed bin Sulayem en su primer año “son inmaduras”.

Accepted Breach Agreement between Red Bull Racing Team and the FIA for Breach of the 2021 FIA Formula One Financial Regulationshttps://t.co/vDsMU7qrp8

— FIA (@fia) October 28, 2022