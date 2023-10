PERFIL | Calderonista, peñista y seguida por la polémica, Lía Limón busca la CdMx

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- “Tengo la experiencia, la dedicación, la fuerza y el carácter para estar al frente del gobierno de la Ciudad de México”, sostuvo el pasado domingo 22 de octubre, la Alcaldesa aliancista Lía Limón García al anunciar públicamente que solicitará licencia a su cargo en Álvaro Obregón para competir por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la capital mexicana.

Pese a que su anuncio ocurrió este domingo, de tiempo atrás Lía Limón ha sido uno de los aspirantes de la capital que han llenado las calles de la capital con su imagen, lo que contraviene la Ley Electoral. Lo mismo ha ocurrido con los dos principales aspirantes del oficialismo, Clara Brugada y Omar García Harfuch.

Con 50 años de edad, Lía Limón García cuenta con una amplia trayectoria política al amparo de distintos partidos y gobiernos como el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Es hija de Miguel Limón Rojas, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo, de 1994 al año 2000. Además, estuvo casada, de 2003 a 2007, con Luis Carlos Ugalde, quien en ese momento fue presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) durante la elección presidencial de 2006 que fue señalada de fraudulenta.

Limón García se graduó como licenciada en Derecho en la Universidad Iberoamericana y después obtuvo una maestría en la Universidad Tufts University-the Fletcher School Of Law and Diplomacy, de Massachuset, Estados Unidos, en Derecho y Relaciones Internacionales.

Antes de encabezar la Alcaldía Álvaro Obregón, cargo que asumió desde octubre de 2021, Lía se desempeñó como Diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de 2015 a 2018, esto pese a que fue militante del Partido Acción Nacional (PAN) por años.

Fue en el 2005 cuando Limón García se afilió al PAN, partido del que formó parte hasta el año 2012, cuando presentó su renuncia después de que no logró quedarse con la candidatura para competir por la Jefatura de la delegación de Miguel Hidalgo por el partido blanquiazul.

Durante el tiempo que militó en el PAN, Lía formó parte del equipo de campaña del entonces candidato a la Presidencia de México, Felipe Calderón Hinojosa, en 2006, como asesora de asuntos internacionales; entre 2007 y 2009, estuvo a cargo de la Dirección general de Políticas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

De 2009 a 2012, fue elegida como Diputada local en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México; y tras su salida de Acción Nacional, en 2012, se sumó al Gabinete del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, como Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), cargo que desempeñó hasta el año 2015.

LAS POLÉMICAS DE LÍA LIMÓN

El “regreso” de Lía Limón García al PAN fue como candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón, cargo que logró también con el apoyo del PRI y PRD durante las elecciones de 2021, pese a que cuando salió del blanquiazul, en 2012, acusó a los panistas de “enemigos de la democracia”.

También durante su gestión en la Sedesol, de 2007 a 2009, Lía se encargó de diseñar y ejecutar el Programa de Estancias Infantiles, por lo que después del incendió la Guardería ABC, una guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la que fallecieron 49 menores, fue señalada como una de las posibles responsables de la tragedia, acusaciones que ella rechazó al asegurar que la instancia no se encontraba bajo la supervisión de la Sedesol.

A principios de este 2023, la Alcaldesa de Álvaro Obregón fue señalada como responsable del suicidio de un comerciante, identificado como Darío Villeda de Rodríguez, quien a través de un video que publicó en redes sociales, denunció que había sido víctima de amenazas y acoso por parte de Limón García, situación que lo orilló a quitarse la vida.

En el clip, la víctima explicó que tanto la Alcaldesa panista como Mariana Rodríguez Mier y Terán, directora general de la Alcaldía, lo despojaron de su negocio, un puesto de carnitas ubicado en la colonia Paraíso, con el que sostenía a su familia, un daño del que, dijo el hombre, no encontró salida, por lo que decidió acabar con su vida.

“Hago este video para que quede constancia de que fuiste la causante Lía limón, Alcaldesa de Álvaro Obregón y tú, Mariana Rodríguez Mier y Terán, por su culpa me quito la vida. No le encontré salida al daño que me causaron a mí y a mi familia”, expresó el hombre en el video.