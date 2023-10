La inflación y el fin de apoyos a las familias disparan inseguridad alimentaria en EU

Por Ashraf Khalil

WASHINGTON (AP) — Se calcula que 17 millones de hogares estadounidenses reportaron dificultades para conseguir alimentos suficientes en 2022, lo que supone un aumento significativo respecto a 2021, cuando los fuertes apoyos gubernamentales contribuyeron a aliviar el estancamiento económico provocado por la pandemia.

Un nuevo informe del Departamento de Agricultura, difundido el miércoles, describe un panorama inquietante de las penurias posteriores a la pandemia, con aumentos “estadísticamente significativos” de la inseguridad alimentaria en múltiples categorías. Utilizando una muestra representativa de aproximadamente 32 mil hogares estadounidenses, el informe señala que el 12.8 por ciento (equivalente a 17 millones de hogares) declararon tener problemas ocasionales para costear suficientes alimentos, frente al 10.2 por ciento (13.5 millones de hogares) en 2021 y el 10.5 por ciento (13.8 millones de hogares) en 2020.

“There is no excuse for anyone going hungry in America. Congress must act now to make substantial investments in anti-hunger and anti-poverty programs,” said @fracprez Luis Guardia. https://t.co/LmH5B6kTe7

Los analistas y profesionales de la seguridad alimentaria apuntan al doble impacto que tuvieron el año pasado la alta inflación y la finalización gradual de múltiples medidas de ayuda gubernamental de la época de la pandemia.

También aumentó el número de hogares que reportan formas más graves de dificultades económicas. El informe presentado el miércoles por el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura también hace un seguimiento de las familias con “muy baja seguridad alimentaria”, una condición que se refiere a aquellas familias que tienen que racionar el consumo de alimentos y donde “los patrones normales de alimentación se vieron interrumpidos en ocasiones durante el año debido a la falta de recursos”.

El número de familias que experimentaron este nivel de dificultad en 2022 aumentó al 5.1 por ciento (6.8 millones de hogares), frente al 3.8 por ciento (5.1 millones de hogares) de 2021 y el 3.9 por ciento (5.1 millones de hogares) de 2020.

According to new @USDA data, 1 in 8 households in America struggled with hunger in 2022. Congress must act now to make substantial investments in anti-hunger and anti-poverty programs including #WIC, SNAP, and an expanded #ChildTaxCredit. https://t.co/yDgRSyM3lT pic.twitter.com/4iqYBuo9an

— Food Research & Action Center (@fractweets) October 27, 2023