Diamondbacks de Arizona vapulean a los Rangers de Texas: empatan 1-1 la Serie Mundial

Por Ronald Blum

ARLINGTON, Texas, EU (AP) — Merrill Kelly lanzó pelota de tres hits en siete capítulos, Ketel Marte amplió a un récord de 18 juegos su seguidilla pegando de hit en postemporada, y los Diamondbacks de Arizona vapulearon el sábado 9-1 a los Rangers de Texas para igualar la Serie Mundial a una victoria por bando.

El venezolano Gabriel Moreno conectó un jonrón que significó la ventaja como parte de un ataque de cuatro anotaciones en el cuarto acto frente a Jordan Montgomery.

Tommy Pham bateó de 4-4 con un par de dobletes.

El dominicano Marte añadió un sencillo de dos carreras en un ataque de tres anotaciones en el octavo inning. Rompió así el empate que tenía con Derek Jeter, el dominicano Manny Ramírez y Hank Bauker, como los peloteros con más juegos seguidos conectando imparable en los playoffs.

Marte ha conectado indiscutible en todos los juegos de postemporada que ha jugado.

Una noche después de desperdiciar una ventaja de dos carreras en el noveno inning para caer por 6-5 en 11 capítulos, los Diamondbacks superaron por 16 hits contra 4 a Texas y jamás estuvieron en desventaja.

El puertorriqueño Emmanuel Rivera pegó un sencillo de dos carreras, mientras que el novato Corbin Carroll bateó un par de sencillos productores. El cubano Lourdes Gurriel Jr. y Evan Longoria, de 38 años, añadieron sencillos a la causa de Arizona, que logró su primera victoria como visitante en la Serie Mundial en su historia.

Había sufrido cuatro derrotas en campo ajeno durante el Clásico de Otoño desde 2001.

