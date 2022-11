A Julissa le quitaron a sus dos hijos en Yucatán “por ser lesbiana”, denuncian ONGs

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- Julissa lleva casi un mes sin poder tener entre sus brazos a su hija recién nacida ni a su hijo de seis años, quienes le fueron quitados de su custodia por el hecho de ser una mujer lesbiana que formó una familia por sí misma y sin pareja en Yucatán, denunciaron organizaciones civiles.

El pasado 26 de octubre, la mujer llegó al Hospital General Agustín O’Horán, ubicado en Mérida, para parir a una bebé. Una vez que la niña había nacido, la trabajadora social de la institución de salud comenzó a cuestionarla sobre su orientación sexual debido a que tiene una expresión de género masculina, y cuando le contestó que era lesbiana, le dijo que no sería “un buen ejemplo” para la bebé y su hijo, por lo que le retiraron a la recién nacida de su cuidado dos días después.

De acuerdo con Ana de Alejandro, directora de la Red de Madres Lesbianas en México, la asociación civil se enteró del caso por primera vez al ver una nota publicada sobre el tema. A partir de ese momento, se contactaron con la abogada del caso y empezaron a dar seguimiento y acompañamiento al tema.

“Las autoridades de Yucatán quizá actuaron desde el desconocimiento de los derechos humanos, lo cual no justifica que al día de hoy han pasado ya 28 días sin que esta madre vea a su bebé y que esta bebita ejerza su derecho a la lactancia. El primer mes de vida es el más importante, es cuando las infancias se apegan a las personas que las crían, y a esta bebé le quitaron el derecho a tener un apego seguro con su mamá”, dijo la activista a SinEmbargo. “El caso en este momento está esperando a que la autoridades revisen todas las pruebas que dan fe de que Julissa es una madre responsable, no violenta y en plena disposición y derecho de ejercer la crianza de su hija y su hijo de seis años que también le fue quitado”.

Julissa había elegido ser madre por sus propios medios y sin una pareja, lo que llamó la atención de la trabajadora social del nosocomio. Tras entregar a la bebé a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay), la trabajadora procedió a indagar sobre su hijo de seis años y, al encontrar que no tenía un registro, citó a Julissa y al niño en las instalaciones de la Prodennay para hacer estudios psicológicos, con lo cual le dijeron que había indicios de maltrato y le quitaron también a su hijo.

“Esta sería la primera vez en que el Estado retiene a los hijos de una madre lesbiana por motivos de orientación sexual y expresión de género. Muchas veces las madres lesbianas no son percibidas, o vistas como tal, ya que se asume su heterosexualidad, porque tienen una expresión de género femenina, o porque nadie considera importante preguntarle a una señora pariendo por qué no tiene marido. Eso es lo que vuelve tan notorio este caso. ¿Desde cuándo se le pregunta a las señoras que acaban de parir si tienen marido, o la razón por la que no lo tienen? ¿Desde cuándo es correcto preguntar la orientación sexual de la madre? Y, ¿como por qué la trabajadora social se sintió con la prerrogativa de preguntar que para qué quiere hijos una lesbiana? Las lesbianas queremos hijos porque podemos, igual que cualquier persona, y es un derecho que está protegido en la Constitución de nuestro país”, argumentó la directora de la Red de Madres Lesbianas.