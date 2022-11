AMLO, feliz, contento y agradecido con la gente por la marcha; fue una lección, dice

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes que se siente feliz, contento y agradecido con la gente que respondió ayer a la convocatoria que hizo para realizar una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para celebrar los logros de la llamada Cuarta Transformación en sus primeros cuatro años de Gobierno.

“Bueno, pues estoy muy contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente , con todos porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo. Es una fórmula efectiva y no falla. Si se atiende al pueblo, la gente responde. No es cierto, repito una vez más, que el pueblo sea malagradecido. El pueblo es muy fraterno, muy solidario y es una lección para cualquier Gobierno en cualquier parte del mundo”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador pidió que “antes de voltear a ver cómo se ayuda a los de arriba o a ciertos sectores formadores de opinión pública”, se observe y atienda al pueblo, pues consideró que “esa es la mejor política”. “No engañarse con que la gente no va a saber diferenciar entre quién le tiene amor al pueblo y quién en el fondo lo desprecia, o lo maltrata, o lo considera inferior”, llamó.

Por ello, afirmó que “lo más importante en este proceso de transformación es el cambio de mentalidad porque cuando cambia la mentalidad, cambia todo”. Sin embargo, señaló que hay veces en las que se dan revoluciones, pero la gente sigue pensando de la misma manera, algo que, sostuvo, no ocurre en la actualidad.

“Ahora no, estamos viviendo un proceso de transformación en paz y hay un cambio de mentalidad porque se está impulsando una revolución de las conciencias. Ayer una de las cosas que más celebró la gente en mi intervención fue cuando dije: ‘Vamos ganando la batalla al racismo, al clasismo, a la discriminación en todas sus expresiones’. Ahí fue lo que más gustó. Otras cosas, pero esa me llamó mucho la atención y eso no tiene que ver con lo material, ni con programas de bienestar, eso tiene que ver con el cambio de mentalidad”, subrayó el mandatario.