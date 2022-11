Hombre burla seguridad de Palacio Nacional y entra a “mañanera”; quería ayuda de AMLO

Esta es la segunda ocasión que un ciudadano se cuela a la conferencia diaria del Presidente, librando la seguridad de Palacio Nacional.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- La conferencia matutina diaria del Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un imprevisto, pues un hombre se coló al Salón de Tesorería de Palacio Nacional para tratar de hablar directamente con el mandatario.

En medio de la conferencia, el sujeto de 36 años, identificado como José de Jesús Quintana, interrumpió al titular del Ejecutivo con el grito: “¡Señor Presidente!”, a lo que el tabasqueño respondió entre risas: “¡Ahorita voy!”.

El ciudadano fue retirado por Gabriela Romero, directora general de Atención Ciudadana. A su salida, Quintana dijo estar desesperado por no encontrar trabajo, por lo que ha intentado contactar al Presidente mediante cartas sin obtener respuesta alguna.

TRAS GRITOS A AMLO EN LA MAÑANERA,#28N cierran con cadena y candado acceso al Salón Tesorería #video

Los gritos de “señor Presidente” fueron hechos por un EXMILITAR DESEMPLEADO que se coló al lugar para pedir apoyo al Mandatario pic.twitter.com/KkN21Xvy0j — Fernando Diaz (@fdiaz2050) November 28, 2022

“Por la desesperación me las ingenié para poder entrar. Pedí a alguien de Atención Ciudadana que dónde había un baño y pues entré. Fue un momento de no saber qué hacer en ese momento de decisión y me aventé. Engañé a los guardias para poder entrar hasta acá, les dije que era de [la Secretaría de] Hacienda”, explicó.

“Llevo dos años insistiendo, queriendo hablar con él. Honestamente ya no puedo más. Estoy sin trabajo, sin documentos, estoy en la quiebra total, tengo como dos años que no veo a mis hijos, mi mamá falleció hace ocho meses y la verdad estoy desesperado”, señaló el hombre de 36 años.

Asimismo, Quintana mencionó que conoce Palacio Nacional, ya que estuvo trabajando como militar arriando la Bandera.

#ProtecciónEjecutiva | Hombre irrumpe en rueda de prensa La Mañanera, burla dispositivo de seguridad y llega hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador @lopezobrador_ en plena conferencia. pic.twitter.com/vVxcSJG26V — Alberto B. Sandoval (@speakersecurity) March 1, 2021

Esta es la segunda vez que se cuela un ciudadano a la conferencia matutina de López Obrador, el pasado 1 de marzo de 2021, un joven de 31 años, quien le dijo al Presidente que le “plantaron” droga y que en el proceso no obtuvo apoyo de ningún abogado, a pesar de ser un derecho.

El exconvicto también expresó su desesperación, ya que hasta ese momento no había encontrado oportunidad para reintegrarse a la sociedad y salir adelante debido a sus antecedentes penales.