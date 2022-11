VIDEO: Volcán Mauna Loa, el más activo del mundo, entra en erupción y arroja ceniza

Por Caleb Jones

HONOLULU, 28 de noviembre (AP).— El Mauna Loa de Hawai, el volcán activo más grande del mundo, comenzó a arrojar ceniza y escombros, llevando a las autoridades a advertir a los residentes que se preparen en caso de que la lava fluya hacia sus comunidades.

La erupción comenzó el domingo por la noche en la caldera en la cumbre del volcán en la Isla Grande, luego de una serie de intensos sismos uno tras otro, dijo Ken Hon, el científico a cargo del Observatorio de Volcanes de Hawai, en una conferencia de prensa a primera hora de la mañana.

El magma se desplazó hacia la superficie, aunque los flujos de lava estaban contenidos en la zona de la cumbre y no amenazaban a las comunidades cercanas.

