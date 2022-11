VIDEO: El día en que Fox se hizo su fiesta. Era su año 4. El país vivía el desencanto

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- El 2 de julio de 2005, cuando se cumplían cinco años de su triunfo presidencial, más de 60 organizaciones ciudadanas, la mayoría ligadas al Partido Acción Nacional (PAN), organizaron al entonces Presidente Vicente Fox Quesada un mitin al que, según el entonces Primer Mandatario, asistieron “miles y miles de demócratas” en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.

De acuerdo con medios de información, al festejo asistieron menos de 20 mil personas que no llenaban la Glorieta del Ángel. Sin embargo, el conteo oficial destacó que esa “fiesta de la democracia” convocó a 120 mil personas que aplaudieron “los logros” de un Presidente que, entonces, acumulaba el desgaste por un trabajo político fallido y si acaso presumía precario crecimiento económico. Lejos estaba ya la imagen del Fox que cambiaría México y desterraría la corrupción y los malos gobierno emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Además, la violencia y el poder de los cárteles comenzaba una escalada que detonaría con toda su fuerza un año después con la llegada a la Presidencia del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Un día antes de la celebración por la democracia, Fox Quesada festejó en Los Pinos el Día Nacional del Ingeniero, rodeada de prominentes profesionales del sector. Y desde el salón Adolfo López Mateos convocó a los asistentes a unirse al festejo al que, según el texto de Rosa Elvira Vargas, periodista de La Jornada, había sido invitado y con el que su Gobierno no tenía relación alguna.

Los ingenieros respondieron con risas a la invitación de Fox, tanto que el Primer Mandatario, sonrojado, les pidió: ¡”No se rían!”.

“No es un acto partidista, no es un acto electoral”, explicó Fox Quesada a los ingenieros: es un acto organizado por la sociedad civil.

Además, el Presidente, quien ya había sido exhortado por diversos sectores para que desistiera de su intención de celebrar públicamente el año cinco de su triunfo en las urnas en la víspera de elecciones en los estados de México y Nayarit, insistió en convocar a los ingenieros y a los mexicanos a unirse a su festejo.

“Cuando el acto finalizó se recogió al menos un par de reacciones de rechazo a la postura presidencial. Gilberto Borja, quien momentos antes había recibido del propio Fox el Premio Nacional de Ingeniería Civil, no asistirá al Angel de la Independencia ‘porque soy apartidista’, dijo. Y en el mismo sentido se pronunció Bernardo Quintana, presidente de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), quien incluso opinó: ‘ojalá no cause problemas la manifestación’, consignó Rosa Elvira Vargas.