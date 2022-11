¡Metallica regresa a México en 2024! Aquí las fechas, sedes y preventa de boletos

Fue en 2017 cuando los metaleros aztecas vivieron por última vez un show conformado por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo, en la capital chilanga; el escenario fue el Foro Sol, recinto que se llenó hasta por tres ocasiones y desde entonces la banda no volvió a brindar un concierto en México.

Por Yeseline Trejo

Ciudad de México, 28 de noviembre (AS México).– ¡Metallica volverá a México! Tras varios años de espera su vuelta al país azteca por fin será una realidad. Hace un par de horas la agrupación estadounidense anunció su próxima gira musical titulada “M72 World Tour”, la cual inicia a partir del 2023 por ciudades de Europa y Norteamérica y cerrará con broche de oro en 2024 en tierras mexicanas.

La gira “M72 World Tour” comenzará el 27 y 29 de abril del 2023 en al rededor de 20 ciudades de Europa, con el paso de los meses la agrupación brindará prometedores shows en vivo hasta llegar al año 2024, donde tienen registrado cerrar con broche de oro en México y las fechas programadas y ya confirmadas son:

-Viernes 20 de septiembre del 2024

-Domingo 22 de septiembre del 2024

-Viernes 27 de septiembre del 2024

-Domingo 29 de septiembre del 2024

TELONEROS DE METALLICA EN MÉXICO

Metallica anunció que los teloneros que se presentarán en sus shows en vivo para 2024 en la Ciudad de México, específicamente en el Foro Sol, reciento en el que se prevén las cuatro fechas de su gira “M72 World Tour”, tendrán a Greta Van Fleet y Mammoth WVH el 20 y 27 de septiembre, mientras que para las fechas del 22 y 29 de septiembre se prevé el acto con Five Finger Death Punch y Ice Nine Kills.

Otra de las sorpresas de Metallica para todos sus fans es que como era de esperarse la gira “M72 World Tour”, tendrá un nuevo diseño bajo el nombre ‘Metallica Snake Pit’, que representa un escenario diferente, una forma diferente para la predicción de cada uno de sus shows.

¿CUÁNDO INICIA LA PREVENTA DE BOLETOS?

¡Que no se te pasen las fechas! Los organizadores de la gira “M72 World Tour” confirmaron las fechas exactas paréala preventa de boletos del regreso de Metallica. A partir del jueves 1 de diciembre el 2022, se comenzarán a vender los abonos de dos días a través de Citibanamex y Ticketmaster, será en punto de las 14:00 horas cuando inicie la venta activa y las fechas de otro abonos y entradas han quedado conformadas de la siguiente manera:

-Miércoles 30 de noviembre del 2022: Venta Fans Legacy de las 9:00 de la mañana a las 11:00 horas.

-Miércoles 30 de noviembre del 2022: Venta Fans Fifth Member, de las 11:00 de la mañana y hasta las 14:00 horas.

-Miércoles 30 de noviembre del 2022: Venta Álbum, de las 11:00 de la mañana a las 14:00 horas.

-Jueves 1 de diciembre del 2022: Preventa Citibanamex a través de Ticketmaster, de las 14:00 a las 23:30 horas.

-Viernes 2 de diciembre del 2022: Venta general, a partir de las 14:00 horas.

La gira de Metallica “M72 World Tour” será un evento con causa, ya que parte de lo recolectado en las entradas para los shows en vivo se irá diractamente para apoyar a la fundación de Metallica “All Within My Hands”, cuya finalidad es la creación de comunidades para luchar contra la educación y el hambre.

METALLICA LANZA NUEVO ALBUM EN SU GIRA

La agrupación estadounidense no sólo emocionó a sus fans con la noticia de su esperada gira musical por el mundo, sino que también les lanzó una noticia doble y es que como parte de “M72 World Tour”, los integrantes lanzarán un nuevo álbum musical “72 Seasons”, el cual se prevé sea anunciado el 14 de abril del 2023 e incluirá 12 temas, mismos que serán interpretados en cada una de las ciudades con diferentes dinámicas y escenarios.

Las canciones que incluirá su nuevo álbum discográfico producido por Greg Fidelman, Lars Ulrich y James Hetfield son:

72 Seasons

Shadows Follow

Screaming Suicide

Sleepwalk My Life Away

You Must Burn!

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Too Far Gone?

Room of Mirrors

Inamorata

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE METALLICA ESTUVO EN MÉXICO?

Fue en 2017 cuando los metaleros aztecas vivieron por última vez un show conformado por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo, en la capital chilanga; el escenario fue el Foro Sol, recinto que se llenó hasta por tres ocasiones y desde entonces la banda no volvió a brindar un concierto en México. Con la inesperada noticia, los ánimos están por los cielos y miles de fans se preguntan todos los detalles sobre el regreso del grupo que nació en Los Ángeles.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.