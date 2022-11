The Weeknd anuncia su gira “After Hours Til Dawn”; tendrá fechas en CdMx y Monterrey

Por Yeseline Trejo

Ciudad de México, 28 de noviembre (AS México).– La última vez que los seguidores aztecas disfrutaron de un show en vivo de The Weeknd fue hace cuatro años con motivo de la promoción de su nuevo disco “Starboy”, y a pocos días de que termine el 2022, el cantante canadiense confirmó que estará de vuelta en tierras aztecas como parte de su gira internacional en la que visitará y brindará conciertos en múltiples ciudades.

The Weeknd sorprendió a sus fans con la gran noticia de su regreso a tierras aztecas como parte de su gira internacional titulada “After Hours Til Dawn”, para el año 2023.

El motivo principal de esta nueva ronda musical es por el estreno de su quinto álbum, así que su gira iniciará el 10 de junio del próximo año en Reino Unido, visitando múltiples ciudades de Europa hasta llegar al continente americano, donde se prevé que de conciertos en Ciudad de México y hasta la nación de Chile.

LEG TWO IS HERE❗️After Hours Til Dawn Tour comes to Europe and Latin America!!! https://t.co/OgBYRWPYOV pic.twitter.com/6YVQDiSQoa

— The Weeknd (@theweeknd) November 28, 2022