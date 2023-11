La exprimera dama de EU Rosalynn Carter recibe el último adiós en iglesia de Atlanta

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 28 de noviembre (LaOpinión).- Este martes, en la Iglesia Metodista Unida Glenn Memorial, en el campus de la Universidad Emory, en Atlanta, Georgia, se efectuaron los servicios religiosos en honor de Eleanor Rosalynn Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter, a quien acompañó durante 77 años.

La exprimera dama falleció el 19 de noviembre, seis meses después de haber sido diagnosticada como víctima de demencia. Debido a que a lo largo de su vida fue considerada una ardua defensora de la salud mental, las exprimeras damas estadounidenses Melania Trump, Michelle Obama, Hillary Clinton y Laura Bush, acudieron a la iglesia para mostrarle respeto tanto a ella como al expresidente Jimmy Carter, de 99 años.

En el evento también se congregaron el Presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden; la Vicepresidenta Kamala Harris, y el segundo caballero Doug Emhoff, así como el expresidente Bill Clinton.

Rosalynn Carter, a life partner to Jimmy Carter who helped propel him from rural Georgia to the White House in a single decade and became the most politically active first lady since Eleanor Roosevelt, died on Sunday. She was 96. https://t.co/9usSPKgNON pic.twitter.com/rocfwoTQEC

— The New York Times (@nytimes) November 19, 2023