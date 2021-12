Candidatos al STPRM responden a AMLO: irán a mañanera. Buscan fin de era Deschamps

Los candidatos a dirigir el sindicato más grande de Pemex aceptaron la invitación del Presidente para acudir a Palacio Nacional y presentar sus propuestas para transformar el STPRM, que ha sido dirigido durante años por caciques como el fallecido Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, y Carlos Romero Deschamps, ambos señalados por manejos fraudulentos de las cuotas sindicales y de hacer pactos de corrupción con gobiernos federales.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).– Los candidatos a dirigir la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) aceptaron la invitación del Presidente Andrés Manuel López Obrador para acudir a Palacio Nacional a presentar sus propuestas a los petroleros, quienes el próximo 31 de enero están convocados a elegir de manera libre y secreta, y no a mano alzada como se hacía antes, al sucesor de Carlos Antonio Romero Deschamps, quien renunció desde 2019 en medio de acusaciones de fraude y corrupción.

“Nosotros no podemos impedirle a nadie que participe, a mi me gustaría, sino son muchos, invitarlos aquí, tres minutos a cada uno para que digan, a ver a qué le tiran, qué plantean, en qué van a ayudar a los trabajadores o van a seguir igual con la corrupción y vendiendo plazas o realmente es un cambio”, dijo el Presidente en su conferencia matutina al ser cuestionado por la elección del STPRM que se llevará a cabo el próximo 31 de enero de manera electrónica.

“Si son unos 20 los invito, son 22, los invitamos a los 22, tres minutos cada uno, incluso para respetarlos y que se sientan libres para que les hablen a los trabajadores porque a veces no tienen foros o a veces los que tienen dinero son los que pueden hacer propaganda, hacer carteles, volantes, payola. Como por el 15 de enero los invito y que todos los trabajadores de Pemex se presentan aquí cada uno, que informen, que los conozcan a hombres y mujeres. Que todos hagan el compromiso de que van a recorrer las secciones y que van a luchar para que el voto sea libre y secreto”, agregó el Ejecutivo federal.

Victoria Arredondo Lami, de la sección 31 de Coatzacoalcos, Veracruz, y aspirante a contender por la Secretaría General, aceptó la invitación del Presidente.

“Tenemos plena confianza en las posibilidades reales que tenemos para poder aspirar, basados en los Estatutos Generales que nos rigen, ya que aparte de ser trabajadora activa tengo la antigüedad requerida y nunca he representado ninguna cartera sindical que pueda poner entre dicho mi reputación laboral”, comentó a este medio.

Arredondo, quien tiene 30 años como trabajadora activa de Pemex y dice cumplir con los requisitos para ser candidata, invitó a los petroleros a acudir a los centros de trabajo para hacer el registro correspondiente. “Recuerden que la participación de todos en este proceso histórico es sumamente importante, no dejemos pasar la oportunidad, la premisa en esta ocasión será llevar a cabo la democracia sindical, mediante el voto personal, libre, directo y secreto. Si en tu centro de trabajo aún no colocan el módulo, exígelo ante tu comité sindical”.

La Senadora por Morena Cecilia Sánchez García, quien en agosto de este año presentó un proyecto para acabar con el charrismo en el gremio, también recibió con beneplácito la invitación del Presidente, pero advirtió de amenazas que han recibido los trabajadores de Pemex que apoyan su candidatura.

“Me da mucho gusto que el Presidente quiera conocer los proyectos de cada uno de los aspirantes a la Secretaría General del STPRM porque a parte de que es uno de los sindicatos más importantes del país, es una oportunidad para que se dé cuenta de todas las mañas y de los candidatos que no tienen legitimidad para aspirar a este puesto”, dijo en entrevista.

Sánchez García, quien este día registró su candidatura, denunció algunas irregularidades en el proceso. “Acabo de registrarme y he visto y comprobado todas las inconsistencias de este sistema que nos está poniendo la Secretaría del Trabajo, acá están tomando foto y video a las personas que se acercan a saludarme y esa es una intimidación”.

Hasta el momento hay 23 candidatos para dirigir la Secretaría del STPRM, de los cuales los más visibles son la Senadora por Morena Cecilia Sánchez, Victoria Arredondo, ,César Pecero, de la sección 48 del sindicato, y Sergio Morales Quintana, del Frente Nacional Petrolero.

LA ELECCIÓN DEL SINDICATO MÁS GRANDE DE PEMEX

El sindicato más grande y antiguo de Pemex llevará a cabo en enero del próximo año la elección para elegir al sucesor de Carlos Romero Deschamps. Si bien el proceso estará vigilado por el Gobierno federal, algunos trabajadores aspirantes a dirigir el STPRM denuncian que la directiva a cargo del priista Manuel Limón ha negado el registro a compañeros que sí cumplen con los requisitos, mientras que los aspirantes afines al anterior líder son aceptados sin trabas.

“Según nuestros estatutos generales, tenía que ser primero la convocatoria nacional y después la local, pero se voltearon las cosas”, denunció Victoria Arredondo. “Están bloqueando a los trabajadores, no los están dejando contener, hay amenazas, tenemos evidencias en video donde los mismos secretarios generales de cada sección los están amedrentando, no se está llevando a cabo lo que dicen los estatutos generales, lo están haciendo a conveniencia”.

A la par de la convocatoria para elegir al líder del STPRM, este 2021 también se llevan a cabo las renovaciones de las 36 secciones del STPRM, donde actualmente ocupan el cargo allegados a Romero Deschamps.

La directiva del STPRM está conformada por el Comité Ejecutivo General –integrada por 10 trabajadores, incluido el Secretario General–, y los 36 secretarios de secciones. Los primeros iniciaron funciones en 2019 y concluyen su cargo en 2024, excepto el Secretario Ejecutivo, mientras que los segundos finalizan su mandato el 31 de diciembre de este año.

La dirigencia del STPRM, que cuenta con 92 mil 666 trabajadores de planta distribuidos en 470 centros de trabajo, se encuentra acéfala desde el 18 de octubre de 2019 luego de la renuncia de Romero Deschamps (Tampico, 1944), quien dejó el cargo en medio de varias investigaciones abiertas en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala de corrupción.

Por décadas, la dirigencia del STPRM ha estado en manos de caciques, por eso la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República se convirtió en una esperanza de cambio, sin embargo, el interinato del exdiputado priista Manuel Limón Hernández, de 75 años edad, vuelve a poner en alerta a los petroleros en esta contienda.

De acuerdo con sus denuncias, el solo registro de planillas les ha traído problemas. Por ejemplo, el Artículo 194 de los estatutos plantea que cada planilla debe estar conformada por una decena de personas, pero la dirigencia ha elevado el número hasta 50.

Otra de las trabas que se han impuesto es darles solo 10 días para el registro, contando los inhábiles, además denuncian que hay preferencias para poder realizar actividades proselitistas, pues mientras unos candidatos solo pueden hacer campaña en el horario de comida, otros gozan del privilegio de hacerlo en todo momento.

Las planillas oficiales, es decir las afines a la directiva, cuentan con una mayor cantidad de recursos para sus campañas, aunque no cumplan con los requisitos.

Por su parte la directiva del STPRM señala que por “severas inconsistencias en la conformación de sus planillas, en algunos casos hasta incurriendo en delitos como falsificación y alteración de firmas”, no consiguieron su registro varios aspirantes.

El Presidente López Obrador invitó este día a los petroleros a votar para elegir a su nuevo líder en las primeras elecciones históricas y aseguró que solo ellos pueden acabar con el régimen que durante años gobernó el STPRM.

“Está en las manos de los trabajadores si quieren mantener el mismo sistema o el cambio, porque se va a votar de manera libre y secreta y nada de excusas de que me amenazaron, nada de que pegaron un volante de que si no voto por fulano que me atenga a las consecuencias, porque todo eso hay, pero vamos a cuidar el proceso, además va a haber una aplicación para votar”, dijo en su conferencia.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos