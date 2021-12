Hombre provoca varios tiroteos en Colorado; fallece junto con otras cuatro personas

Washington, 27 dic (EFE).- Cinco personas, incluido el sospechoso, fallecieron este lunes en varios tiroteos seguidos ocurridos en la pasada tarde en la ciudad de Denver y la cercana localidad de Lakewood, ambas en Colorado, informaron medios locales.

El suceso se produjo pasadas las 17:00 hora local cuando se produjo el primer tiroteo en una calle de Denver, según The Denver Post.

En ese incidente el sospechoso disparó a tres personas, dos mujeres murieron y un hombre resultó herido.

Poco después hubo un segundo tiroteo en el que murió otro hombre, y más tarde se produjo un tercer incidente en el que también hubo disparos aunque sin heridos.

—LAKEWOOD SHOOTING—

Officers were involved in a shooting in Lakewood this evening. There are multiple scenes scattered throughout the city associated with the investigation.

One of those scenes is here at a strip mall near Colfax/Kipling.

People on scene are clearly shaken up pic.twitter.com/ZZpGs8EyZj

— Dillon Thomas (@DillonMThomas) December 28, 2021