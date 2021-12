VIDEO: Candidaturas en Durango, Oaxaca y Tamaulipas despiertan reclamos en Morena

La designación de candidaturas de Morena para los comicios del próximo año generaron, hasta el momento, tres impugnaciones de las seis que se eligieron. En Oaxaca, Durango y Tamaulipas, los aspirantes se inconformaron por las designaciones del partido guinda, a lo que se suma una serie de documentos, difundidos por el semanario Zeta, los cuales muestran que los nombres de los abanderados ya estaban acordados desde antes.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- La designación de candidaturas en Morena para la elección de 2022 ha vuelto a generar división e inconformidades dentro del partido, como ocurrió en el proceso intermedio de este año, con impugnaciones en tres de los seis estados que renovarán gubernatura el próximo año: Durango, Oaxaca y Tamaulipas, entidades que esta fuerza política tiene posibilidades de ganar.

Pese a que todos los aspirantes se comprometieron a respetar los resultados de las encuestas internas, luego de que el pasado 22 de diciembre se presentaron los resultados con los que eligieron a los seis candidatos que contenderán por las gubernaturas de Quintana Roo, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Durango y Tamaulipas, los morenistas que buscaban la candidatura de estas tres últimas entidades anunciaron que impugnarán los resultados.

En Oaxaca, la Senadora Susana Harp Iturribarría cuestionó el que no se tomara en cuenta que obtuvo un “alto” porcentaje de opiniones positivas en este método de elección frente a un 4.1 por ciento de opiniones negativas y que se decidiera nombrar como candidato al también Senador Salomón Jara. En ese sentido, dijo que impugnará la decisión del Comité Ejecutivo Nacional, al que llamó a respetar los resultados de la encuesta, así como el principio de paridad de género.

La Senadora, quien fue considerada, junto con Salomón Jara y Benjamín Robles, como uno de los mejores perfiles para figurar en las boletas electorales de 2022 en Oaxaca, recordó que el estado Morena tiene 50 por ciento de probabilidad de triunfar. Asimismo, destacó que se debe dar cumplimiento a los lineamientos de paridad, para que sea una mujer la que compita por encabezar el Gobierno de la entidad.

“De acuerdo a los resultados que hoy nos dieron las tres encuestadoras más la de Morena, Oaxaca es el estado con mayor número de competitividad, existe un 50.77 por ciento de probabilidad de que Morena triunfe en Oaxaca, por ello, y en cumplimiento a los lineamientos de paridad, debe ser una mujer quien sea la persona candidata en nuestra tierra”, agregó la también cantante.

El mismo caso se presentó en Durango con el Senador José Ramón Enríquez, quien se erigió como el ganador para competir por la gubernatura del estado en 2022. Incluso acusó a la dirigencia morenista de designar de manera previa y premeditada, y con ello, ignorar las encuestas internas, a Marina Vitela como candidata oficial para esos comicios.

En conferencia de prensa, el legislador consideró que en el partido oficialista es evidente una incongruencia entre lo que dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo que en la práctica lleva a cabo la dirigencia Morena, situación que, advirtió, provocará una fractura en la entidad. “Se tienen que corregir las decisiones y, ahora sí, a ver quién va a amarrar al tigre en Durango…”, expresó.

“Está muy claro que hay una incongruencia entre lo que dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que se hace en el partido de Morena, se perdió la confianza, y es peligrosísimo para el proceso del 2024, porque ya no sabemos si se van a respetar las encuestas; no se respetan las reglas, en Morena no se respeta la voluntad del pueblo”, sostuvo Enríquez, quien también impugnará los resultados.

En tanto, Maki Ortiz Domínguez, precandidata a la gubernatura de Tamaulipas, impugnó los resultados que favorecieron a Américo Villarreal Anaya, quien fue seleccionado como el representante oficial de Morena para competir en esa entidad, de acuerdo con el juicio que promovió este 27 de diciembre ante la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En su recurso de apelación, la exalcaldesa de Reynosa señaló cuestiones como la metodología de los resultados de la encuesta y el estudio de opinión con el que se determina el perfil idóneo que representará al partido Morena en la candidatura a la gubernatura estatal.

En entrevista con SinEmbargo, Flavio Sosa, político y miembro fundador del partido de Morena en Oaxaca, defendió las encuestas internas para la designación de candidatos del partido. Sin embargo, acusó a la dirigencia de este instituto político de utilizarlas para beneficiar a “ciertos personajes o perjudicar a otros”

“Yo creo que las encuestas son un método científico que nos pueden servir de referencia, y que si se aplican correctamente, arrojan resultados muy cercanos a la realidad”, agregó e indicó que “lamentablemente las encuestas aplicadas de manera reciente, es evidente que fueron usadas con una intencionalidad política”.

Sosa consideró que el método de elección no es el problema, sino que éste recae en el presidente del partido, Mario Delgado, y la Comisión de elecciones, que, dijo, no están actuando de manera apegada a los principios establecidos por Morena. Sostuvo que en el caso particular de Oaxaca tampoco actuó con apego a la Constitución, en lo referente a la paridad de género.

Aseguró que las autoridades del partido violaron “flagrantemente el principio de paridad sustantiva”, el cual, indicó, es una de las causas por las que el partido lucha, entre otras. “No se trata de cuestionar el método, se trata de cuestionar a un personaje y a un grupo, la Comisión Nacional de elecciones, que están pervirtiendo un método”.

Sosa recordó que Delgado ha sido cuestionado desde el momento en que llegó a la dirigencia tras una encuesta que, también, generó polémica, por lo que sostuvo que dirigente morenista debería presentar su renuncia.

MORENA YA TENÍA LOS NOMBRES LISTOS: ZETA

Aunado a esto, la noche de este lunes el semanario Zeta de Tijuana dio a conocer documentos que señalan que el CEN y la Comisión de Elecciones de Morena ya tenían listos los nombres de los candidatos que fueron designados para representar al partido en las elecciones de Durango y Oaxaca de 2022, varios días antes de que se publicaran los resultados oficiales de los ganadores de las encuestas.

Los documentos oficiales, publicados por Zeta, muestran que desde el 18 de diciembre Morena registró el nombre de Alma Marina Vitela cómo la única precandidata para la contienda electoral por la gubernatura de Durango, el mismo caso que pasó con Jara Cruz en Oaxaca.

En los mismos se reveló que sin importar que el resultado que las encuestas espejo de las casas Buendía y Asociados, Covarrubias y Asociados y Mendoza Blanco y Asociados, favorecieron a Enríquez Herrera, en Durango, la dirigencia de Morena determinó que la candidatura sería otorgada a una mujer, Alma Marina.

“Eso lastima y ofende a la inteligencia de la militancia”, dijo Flavio Sosa al referirse a los documentos que Zeta publicó y exhortó a que se revise el reciente proceso de elección con apego a la ley y a los principios del partido.

Reiteró que el hecho más grave sucedió en Oaxaca, donde la precandidata Harp lideraba todas las encuestas y “de la noche a la mañana la hacen aparecer abajo”, lo que, añadió, podría responder a una manipulación premeditada por parte de la dirigencia morenista, lo que calificó de “grave”.

En su opinión, la Comisión de elecciones mostró incapacidad para conducir en el reciente proceso de selección y se dijo sorprendido de que no haya emitido un posicionamiento ante las impugnaciones en Oaxaca, Durango y Tamaulipas, pues, agregó, debería de “investigar de oficio estos escandalosos resultados electorales”.

“Necesitamos una dirección nacional, insisto, que respete los principios. En los principios de Morena, en los estatutos están con claridad los artículos que han sido permanentemente violados (…) y usar estas herramientas científicas con toda transparencia y con todo apego a la ética”, dijo Sosa.

Previo a los resultados que Morena emitió para confirmar la candidatura de sus representantes para las elecciones locales del próximo año, otras voces al interior del partido hicieron un llamado a la dirigencia para que transparente en el método de elección con el que elige a sus aspirantes.

Uno de los más insistentes ha sido Ricardo Monreal, Coordinador de Morena en el Senado de México, quien no sólo pidió transparentar las encuestas con las que elige este partido a los candidatos, además, propuso que se reemplace por elecciones primarias, que aunque reconoció que se trata de un método complicado, consideró que “dejan más satisfecha a la población”.

“Hoy Morena tiene una gran posibilidad de abrir sus procedimientos de selección de candidatos y de que gane quien deba hacerlo y que la gente quiera. A eso me atengo. Si las reglas a la elección interna se abren ahí me quedaré, pero si no se abren vamos a ver”, afirmó Monreal durante una entrevista del pasado 26 de noviembre.

UNA HISTORIA DE RECLAMOS

No es la primera vez en que las encuestas de Morena para seleccionar a sus candidatos causan polémica. En abril del presente año, el TEPJF recibió decenas de impugnaciones por parte de los aspirantes de este partido a diversas alcaldías de varios estados, en donde se realizaron elecciones locales el pasado 6 de junio.

En Querétaro, todas las candidaturas a diputaciones locales y fórmulas de ayuntamientos, 38 específicamente, por el Consejo estatal de Morena. En su reclamo, ésta unidad señaló que se rebasó el número de aspirantes externos a la militancia de Morena. En 12 de los 15 quienes fueron postulados para un puesto de mayoría relativa no eran parte de las filas del partido. Mientras que en las diputaciones de representación proporcional se designaron a siete candidatos externos de un total de ocho.

En Chiapas alrededor de 90 candidaturas de las 123 que Morena determinó fueron impugnadas. En tanto, en Puebla los inconformes incluso acusaron a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, de entrometerse en la selección de aspirantes para que quedara en manos del expriista Alejandro Armenta Mier, por lo que le solicitaron no involucrarse en el asunto y que las autoridades correspondientes invalidaran las designaciones.

Datos del TEPJF revelaron que el partido guinda acumuló mil 623 impugnaciones, de los mil 937 recursos que recibió esta autoridad electoral en los comicios pasados, un 83.7 por ciento en el que se responsabilizó de alguna arbitrariedad a alguno de los 10 partido políticos con registro federal.

Los registros indican que la mayoría de estas impugnaciones las interpusieron los propios integrantes de Morena, quienes se inconformaron con las reglas y resultados del proceso interno para seleccionar a sus candidatos que lo representarían en los diversos cargos de elección popular que se disputaron en pasado 6 de junio.

Asimismo, en diciembre de 2020 la elección del candidato a la gubernatura de Zacatecas también generó división en el partido, ya que durante el nombramiento del ahora mandatario estatal, David Monreal, como candidato de Morena, se escucharon los gritos de “¡fraude, fraude!” por parte de simpatizantes de otros precandidatos.

Incluso, el Senador José Narro Céspedes, que aspiraba a esa candidatura, anunció que impugnaría los resultados.”Encontramos numerosas irregularidades en la encuesta con la que el día de ayer justificaron el triunfo de David Monreal. Creemos que hay opciones para tener en verdad un proceso interno transparente, acorde a los deseos de la militancia”, explicó mediante un tuit en ese momento.

Pero no fue el único candidato que provocó que se promovieran juicios en contra de estas designaciones. Lo mismo sucedió en Chihuahua, donde uno de los contendientes, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que no aceptaría la candidatura de Juan Carlos Loera.

En Guerrero también se acusó de imposición del candidato a la gubernatura estatal. Se rumoró que el “elegido” sería Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, hermano de Irma Eréndira Sandoval, quien en ese momento encabezaba la Secretaría de la Función Pública (SFP), a la par que el entonces aspirante Félix Salgado Macedonio se asumía como el ganador de las encuestas para elegir al candidato estatal por Morena.

Para Nuevo León se eligió a Clara Luz Flores, Alcaldesa de Escobedo, como aspirante oficial del partido guinda a la gubernatura del estado, lo que generó inconformidad entre la militancia morenista, ya que la edil tenía unos meses de haber renunciado al PRI, al que perteneció por más de 20 años, por lo que el precandidato Rafael Zarazúa anunció que impugnaría los resultados.

Por su parte, la diputada federal Claudia Yáñez acusó que en Colima se impuso el nombramiento de Indira Vizcaíno, a quien acusó de aprovecharse de la coordinación de programas federales para construir su candidatura.

“VA POR MÉXICO” VS. LAS FRACTURAS EN MORENA

Aunque varias encuestas han señalado que Morena tiene gran posibilidad de llevarse la mayoría de las gubernaturas que estarán en juego en los comicios de 2022, no se puede anular la participación de la alianza opositora “Va por México” que podrían aprovecharse de las fracturas que se están generando en el partido oficialista para aventajar en al menos cuatro de las entidades que renovarán Gobierno en 2022 y en las que participará.

En conferencia de prensa, los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que integran la alianza opositora, confirmaron el pasado 14 de diciembre que irán en coalición para competir por las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas. Mientras que en Oaxaca y Quintana Roo continúan en pláticas.

Precisamente en Oaxaca, actualmente gobernada por el priista Alejandro Murat, y en donde todo indica que el bloque opositor no se agrupará, es en donde Morena enfrenta los cuestionamientos por la designación de Salomón Jara en detrimento de la Senadora Susana Harp.

En el caso de Durango y Tamaulipas, el propio dirigente panista Marko Cortés reconoció en una reunión que sostuvo con panistas —que fue filtrada por Latinus— que no tenía oportunidad de hacerse con la victoria.

Ahora el panorama para la oposición puede ser diferente con las divisiones que empiezan a perfilarse en la designación de candidaturas de Morena, en estados en los que el partido guinda tiene buenas oportunidades, según las primeras encuestas.

