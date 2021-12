J Balvin confiesa que consideraba “amigo” a Residente previo a disputa sobre Grammys

Después de la polémica que desató J Balvin al criticar los Grammy Latinos y que Residente atacará al colombiano, el también conocido como “Niño de Medellín” reveló durante una entrevista que consideraba su amigo al exintegrante de la banda Calle 13.

Por Julio Cortés

Los Ángeles, 28 de diciembre (LaOpinión/SinEmbargo).- Fue en septiembre cuando el puertorriqueño Residente criticó abiertamente a J Balvin, luego de que éste mostrara su inconformidad ante la poca inclusión de artistas de reguetón en los nominados al premio Grammy. Las palabras del líder de Calle 13 al colombiano fueron fuertes, al grado de comparar su música con “un carrito de hot dogs”, pero ahora el reguetonero dio por fin su opinión acerca del conflicto, en el programa Dímelo King de Elkin de la Hoz.

Tras recordar los inicios de su carrera, Balvin se centró en el polémico tema: “El error más grande que tuve yo cuando pasó lo de los Grammys fue convocar a la gente en vez de yo hablar directamente con la Academia y con los artistas… Una cosa es llamar al poder y otra cosa es utilizarlo. Yo lo llamé. Entonces fue un ‘nosotros no vamos hacer lo que tú digas, aunque estemos de acuerdo’. Lo entendí y lo aprendí. Ahora soy más estratégico. Me sentí muy solo. Ahí fue cuando aprendí”.

En cuanto al enfrentamiento con Residente, el colombiano fue enfático al decir que ambos artistas se enviaron mensajes, pero que cada quien tiene su conciencia tranquila. También declaró que podría haber una reconciliación con el puertorriqueño: “Sí, claro. Amigos no, pero si se habla y se dan las cosas claras no hay problema. Yo lo consideraba amigo, pana, por eso dolió”.

Duramente la llamada al boicot de la de los Latin Grammy realizada por J Balvin a causa de lo que este considera un menosprecio de los organizadores a los músicos de urbano latino, Residente lo criticó severamente.

“Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?”, replicó el célebre exintegrante de Calle 13 a su colega colombiano, que solo fue candidato a “canción del año” y “mejor canción urbana” con su tema “Agua” junto a Tainy.

Además de Residente, también el cubano Yotuel le respondió a Balvin: “El género no empezó cuando usted llegó, ya existía y ya estábamos fajados”, le dice, antes de recordarle que el género lo impulsaron artistas como Tego Calderón, V Coci o su propia exbanda, Orishas.

Tras el escándalo, la disputa quedó atrás y Balvin continúo con su carrera musical siendo nominado de forma polémica a “artista afrolatino del año” por los Premios de Entretenimiento Africano de EU (Aeausa).

