“Checo” Pérez, fuera del top-10 de pilotos de F1; genera polémica y enojo en redes

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- La Fórmula 1 compartió la lista de los 10 mejores pilotos de la temporada 2021, donde el mexicano Sergio “Checo” Pérez quedó fuera de la lista después de que los mismos pilotos hicieran las votaciones este martes.

Los pilotos Fernando Alonso, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Charles Leclerc, Nikita Mazepin, Lando Norris, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Mick Schumacher, Lance Stroll , Yuki Tsunoda y Sebastian Vettel fueron los pilotos que aportaron su voto a la lista.

La noticia desató el disgusto de varias personas de todo el mundo a través de las redes sociales debido a que consideran que “Checo” fue una pieza clave para el campeonato de su compañero, Max Verstappen, en el Gran Premio de la Fórmula Uno y que el mexicano quedó cuarto mejor en la clasificación final.

