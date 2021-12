John Madden, mítico entrenador de Raiders y leyenda de la NFL, muere a los 85 años

Por Josh Dubow

Ciudad de México, 28 de diciembre (AP).– John Madden, el entrenador miembro del Salón de la Fama y comentarista cuyo exuberante estilo y explicaciones sencillas fueron la banda sonora de las transmisiones de NFL durante tres décadas, falleció el martes, informó la liga. Tenía 85 años.

La NFL señaló que Madden murió de manera súbita y no reveló la causa.

Madden ganó notoriedad durante su década al frente de los renegados Raiders de Oakland, llevando a la franquicia a siete finales de la Conferencia Americana y a ganar el Super Bowl al concluir la campaña de 1976. Terminó con un récord de 103-32-7 en temporada regular y su porcentaje de triunfos de .759 es el mejor entre los entrenadores con al menos 100 partidos.

Pero el empleo que asumió tras su retiro prematuro como entrenador a los 42 años fue el que catapultó a Madden a la fama. Educó a toda una nación en la materia de fútbol americano con su uso del “telestrator” en las transmisiones; entretuvo a millones de telespectadores con sus expresiones como “¡Boom!” y “¡Doink!”; fue una figura omnipresente en campañas publicitarias para restaurantes, ferreterías y cervezas; se convirtió en el rostro de “Madden NFL Football”, uno de los videojuegos deportivos más exitosos de la historia, y fue autor de best sellers.

Más importante aún: fue el más reconocido analista deportivo en la televisión durante buena parte de sus tres décadas en la cabina de transmisiones. Ganó 16 premios Emmy, una cifra sin precedentes, como personalidad o analista deportivo notable, y cubrió 11 Super Bowls para cuatro cadenas distintas entre 1979 y 2009.

“La gente siempre me pregunta, ‘¿eres entrenador, analista o el tipo del videojuego?’” comentó durante su discurso de entronización al Salón de la Fama. “Soy un entrenador, siempre he sido un entrenador”.

Inició su carrera como analista en CBS después de dejar los emparrillados, en buena parte debido a su miedo a viajar en avión. Él y Pat Summerall se convirtieron en el principal dúo de comentaristas de la cadena.

Posteriormente, Madden ayudó a Fox a ganar credibilidad como una cadena de renombre cuando llegó a la compañía en 1994, y después narró partidos para ABC y NBC antes de retirarse tras el emocionante triunfo de Pittsburgh 27-23 sobre Arizona en el Super Bowl de 2009.

Corpulento, y un tanto desaliñado, Madden se ganó un lugar en los corazones de Estados Unidos con un estilo afable y poco presuntuoso, el cual fue una bocanada de aire fresco en un mundo deportivo de salarios disparados y estrellas con actitud de diva. Viajaba a los partidos en su propio autobús debido a que padecía de claustrofobia y dejó de volar. Durante algún tiempo, regaló un pavo relleno de pato, que a su vez estaba relleno de pollo, al jugador más notable del partido de Acción de Gracias que le tocaba comentar.

