La muerte de dos jugadores por afección cardiaca en menos de 24 hrs. alarma al futbol

Por Kike Frías

Los Ángeles, 28 de diciembre (LaOpinión).- En un periodo de 24 horas dos futbolistas profesionales perdieron la vida por las mismas circunstancias y las cuales tienen consternadas al mundo del deporte y generando todo tipo de especulaciones: afecciones cardiacas.

La muerte por problemas del corazón cada vez es más frecuente en el soccer. Los que practican este deporte se ven expuestos a largas horas de entrenamiento y fuertes cargas físicas que al final terminan haciendo mella en su salud. También hay otro que tienen condiciones especiales cardiacas y sin embargo no toman las debidas precauciones o tratamientos.

El caso más reciente es el del argentino Sergio “Kun” Agüero, quien el 30 de octubre de 2021 sufrió una arritmia cardiaca en un partido del FC Barcelona contra el Deportivo Alavés y que al final lo terminó obligando a retirarse.

Vale también recordar el caso de Iker Casillas. En el arco del Real Madrid y también con la selección de España lo ganó todo y ya en sus últimos años estuvo defendiendo con buen tino la portería del Porto de Portugal, pero se tuvo que retirar cuando sufrió un infarto agudo de miocardio, lo que lo apartó por varios meses de la disciplina hasta que finalmente se retiró.

Estos dos futbolistas, un croata y el otro omaní, no corrieron con la suerte de una segunda oportunidad y fallecieron repentinamente cuando calentaban con sus respectivos equipos.

MARIN CACIC

De 23 años y con una carrera por explorar por delante, el defensa central del Nk Nehaj, Marin Cacic, sufrió una parada cardiaca el pasado martes cuando calentaba en los entrenamientos de su club.

Luego de pasar un par de días en estado de coma, finalmente Cacic falleció el pasado jueves en el hospital donde se encontraba hospitalizado. Los investigadores aún no han dado información sobre las averiguaciones que se llevan a cabo sobre el deceso.

Croatian footballer Marin Cacic has tragically died three days after being placed into a coma following his sudden collapse at training with his side NK Nehaj Sinj. pic.twitter.com/nZnezYkoyY

— Lepara (@Diski_Sauron) December 24, 2021