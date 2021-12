Pandemia, Qatar, nuevos autos: Las predicciones de Los Simpsons para el 2022

Por Adrián Córdoba

Ciudad de México, 28 de diciembre (AS México).- La llegada del 2022 está muy próxima, y a falta de solo unos días, muchos fans de Los Simpson no ha podido evitar acordarse de las mil situaciones que han conseguido predecir los personajes de la pequeña pantalla en sus más de 30 temporadas, lo cual ha llevado a la creación de una página de apuestas para los fans de la serie vean los capítulos e identifiquen los hechos que tendrán lugar este 2022.

Y es que de cara al próximo año muchas han sido las predicciones que han salido a la luz en los capítulos de Los Simpson, tal y como ha recogido Platin Casino, quienes contrataron a varias personas para ver los capítulos de la serie y la película durante 35.5 horas por semana, y a cambio recibieron casi 140 mil pesos y el pago por la contratación del servicio de streaming e Internet.

ESPAÑA EN EL MUNDIAL DE QATAR

Uno de los eventos del año en 2022 será sin duda la Copa del Mundo de Qatar, que también aparece en Los Simpson. Una celebración que congregará a las mejores selecciones de todo del mundo y de la que según la serie aparecerían en la final Brasil y España. Lo que no se desvela es el final de la misma.

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS SIN FIN

Como no podía ser de otra manera, la pandemia del coronavirus también tiene un sitio guardado entre las predicciones para este 2022, y es que según la serie emitida en Atresmedia, una de las teorías es que el mundo podría tener un nuevo rebrote de la COVID-19, lo que significaría que la pandemia no llegaría a su fin aun. La situación se comparó con el domo en Springfield, una especie de cúpula que se puede ver en la película para tener a los ciudadanos aislados.

COCHES VOLADORES

La idea de los vehículos voladores también ha vuelto a sonar de cara a este año 2022, y es algo que ya se ha visto en otras producciones como Regreso al futuro. Pero, a los encargados de ver la serie no les parece nada descabellado que este próximo año se anunciara en el mercado el lanzamiento de un coche volador.

D'oh, d'oh, d'oh — Merry Christmas! 🎄 May your day be cozy and nice. 🎄 pic.twitter.com/v7fPi7DFxb

— The Simpsons (@TheSimpsons) December 25, 2021