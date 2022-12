Las policías tienen nuevo azote: un letrado armado de celular y conocimiento en leyes

Esta labor, que inició como un proyecto para respaldar los videos de su celular, llevó a que el pasado 6 de diciembre Rubén fuera agredido por tres oficiales cuando intentó asistir a una ciudadana que había sido detenida frente al centro comercial La Cúspide, en Naucalpan de Juárez.

Ciudad de México, de diciembre (SinEmbargo).- “Buen día, RuAbogado a tus órdenes”. Son las palabras que se pueden escuchar en la mayoría de los clips del letrado Rubén Aranzana, quien con tan sólo 25 años de edad acumula poco más de un millón de seguidores en su cuenta de TikTok (@ruabogado).

¿La razón? Desde hace aproximadamente un año se convirtió en el “héroe sin capa” de decenas de ciudadanos que se han enfrentado al mal actuar de la policía de tránsito del municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México (EdoMex), y de la zona norte de la Ciudad de México (CdMx). Incluso él mismo ha sido víctimas de estos atropellos, como sucedió el pasado 6 de diciembre cuando fue agredido por agentes del Estado de México.

“Muchas personas piensan que voy cazando oficiales, que voy buscando esta oportunidad de grabarlos, sin embargo pues no, es mi día a día, de camino hacia el trabajo, del trabajo a la oficina, de la oficina al gimnasio siempre, y de igual forma invito a cualquier persona a presenciar eso, siempre va haber un policía deteniendo a un vehículo. Sin embargo ahorita estoy viviendo un factor muy curioso aquí en mi municipio pues los oficiales ya no están cazando, o sea, los oficiales de tránsito que he presenciado, o sea, que me he topado, están dirigiendo el tráfico aquí en el municipio y eso me resulta muy raro. No sé si estén ya en otra zona o pues realmente sirvió esta labor y está habiendo resultados”, explicó el joven abogado en entrevista con SinEmbargo.

Según los datos de la Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México proporcionados a Expansión Política, del 2018, que inició la administración de Claudia Sheinbaum en la CdMx, a abril del año en curso, al menos 4 mil 457 servidores públicos, en su mayoría policías y funcionarios de seguridad, fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) por el delito de abuso de autoridad.

En tanto, la revista Gatopardo reportó hace un año que en los archivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se contabilizaron 10 mil 972 denuncias interpuestas entre 2017 y 2021 contra el personal de seguridad pública del estado por abusos policiales.

La labor de Rubén que inició como un proyecto para respaldar los videos de su celular, lo llevó a que el pasado 6 de diciembre cuando fuera agredido por tres oficiales al intentar asistir a una ciudadana que había sido detenida frente al centro comercial La Cúspide, en Naucalpan de Juárez.

Fue a las ocho de la mañana del 6 de diciembre cuando al ir circulando por avenida Lomas Verdes Aranzana se percató de un retén ilegal y al tratar de brindar ayuda, fue detenido en la cajuela de su vehículo luego de que un oficial le reconociera y le dijera “ya no me la vuelves a hacer”. En efecto, RuAbogado, como se le conoce en redes sociales, admitió que ya había exhibido en dos ocasiones el actuar de dicho elemento.

“A las ocho de la mañana iba circulando sobre avenida Lomas Verdes, una avenida principal y me percato del mismo modus operandi: un oficial de un lado de la ventana del conductor, otro de la otra ventana del copiloto y la patrulla atrás. Cuando me percato de esto me orillo para preguntarle al ciudadano si le puedo echar la mano, si necesita algo. Muchas veces no tenemos ni teléfono para hacer una llamada ni saldo y pues literal te puede ayudar de mucho el que alguien te extienda la mano y ahí es donde yo me orillé, descendí de mi vehículo. Este oficial me detiene en la cajuela de mi vehículo y pues en pocas palabras me dice ‘ya no me la vuelves a hacer’, me empezó a golpear junto con otro oficial […] Es un quinto carril en donde yo me estaciono, es como el acotamiento, son cinco carriles sobre esa avenida porque ahí se desvía para una autopista, para un retorno o para seguir sobre la misma súper avenida Lomas Verdes, son cinco carriles, ahí me dan esa golpiza y me arrastraron desde el acotamiento hasta el segundo carril, tres carriles, dos oficiales encima de mí, arrastrándome hasta esta avenida”, apuntó Rubén a este medio.

⚠ LO DETIENEN POR DENUNCIAR RETÉN ILEGAL. Esta tarde policías de @GobNau detuvieron al activista, que denuncia irregularidades en su TikTok @RuAbogado. Ocurrió frente a La Cúspide; dos policías (TM-3456) lo sacaron de su automóvil, lo golpearon, le robaron el celular y cartera. pic.twitter.com/amfKsE1naQ — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) December 7, 2022

“Es cuando esté ángel me graba y me sube a redes. Ella no sabía quién era, sin embargo otras personas que sí sabían quien era se orillaron a auxiliarme pero los amedrentaban con que se los iban a llevar y otro oficial persiguiéndoles para que no me pudieran grabar y no me pudieran apoyar. En ese momento me ponen las esposas, yo ya no tenía mi celular, yo ya no tenía mi cartera, mi carro estaba ahí mal estacionado. Con el temor de que me fueran a desaparecer porque me iban amenazando en la patrulla, me iban golpeando, iban apretando las esposas y me trasladan al Ministerio Público (MP). Lo defino como un infierno lo que viví desde el golpe uno hasta las doce y cuarenta y tantos de la noche que me tuvieron detenido sin razón o motivo alguno, la razón aparente por la que me ingresaron después de mil horas que estuvieron ahí personas de tránsito, administrativos de tránsito viendo qué se me podía sembrar, el único delito que me pudieron sembrar fue lesiones, pero lesiones de un dedo del pie del oficial que ya había tenido, o sea, seguramente le dijeron al oficial ‘tú qué traes’ y pues me dijo esto de viva voz el oficial, fuera del MP, me dijo que un loco le había pasado por encima del pie y pues esa lesión me la querían fincar”, añadió.

Y sí, al día siguiente la Policía Municipal de Naucalpan informó a través de su cuenta de Twitter que Rubén, a quien definen como “activista político”, fue presentado ante el MP como “probable responsable de lesionar a un oficial de la corporación y al resistirse al arresto sufrió lesiones que tardan en sanar menos de 15 días”.

No obstante, el joven de 25 años de edad que aplaudió el trabajo de la Fiscalía y del perito, aseguró que sus lesiones fueron tales que se solicitó su traslado “urgente” al hospital de traumatología para que se le realizaran las radiografías y estudios correspondientes.

“Me dislocaron el hombro, ahorita a la fecha tengo un chichón en la parte superior de mi cráneo. Me gustaba mucho ir al gimnasio, ya no puedo ir al gimnasio de la forma en que lo hacía, ya no me puedo desempeñar como lo hacía porque pues ya me duele, ya me duele el codo, me duelen las piernas. Estoy tomando terapias y pues quiero que llegue hasta las últimas consecuencias el mal actuar de estas autoridades para que no vuelva a sucederle a nadie lo que yo vivi porque lo que yo viví fue un abuso y fue un terror, viví una historia de terror de verdad”.

Ante las falsas noticias que circulan en redes sociales, informamos:

El MP inició una carpeta de investigación contra Rubén ‘N’ por lesionar a un elemento municipal; Naucalpan investiga actuar de policías municipales. El ciudadano fue puesto en libertad desde la noche del martes. pic.twitter.com/OhIuAJXDgP — Policía Municipal de Naucalpan (@PoliciaNau) December 8, 2022

Ante lo sucedido, el abogado presentó una querella contra los elementos que lo agredieron. “Ya le dieron vista de igual forma a la Fiscalía Anticorrupción, igual el honorable Consejo de Honor y Justicia ya tiene vista del caso y pues estamos esperando una respuesta de ellos. Están todavía los tiempos procesales para resolverse esta situación y pues estoy convencido, va a recibir cada quien lo que le corresponde”.

El joven aseguró que de no haber sido por la señora que grabó el video, por la difusión del mismo, por sus números en redes sociales y por el apoyo que recibió por parte de sus seguidores la historia habría sido muy diferente pues apuntó que hoy día podría estar preso, desaparecido o muerto.

La periodista Sugeyry Romina Gándara reportó a este medio que al corte del 7 de noviembre se registraron al menos 107 mil 230 personas desaparecidas en el país, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

“ME REHUSO A VIVIR ESTA REALIDAD”

Al no querer que nadie más pase por lo que él vivió hace unas semanas, Rubén aconsejó a la ciudadanía utilizar sus dispositivos móviles como un arma de defensa y grabar en todo momento cuando sean detenidos.

Asimismo hizo hincapié en bajar sólo siete centímetros de la ventana del automóvil y argumentar el artículo 42 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual establece que “todo servidor público tiene la obligación de identificarse salvo los casos previstos en la ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de que cuenta con el registro correspondiente”.

De acuerdo con la Ley, el documento de identificación de los elementos de las instituciones de Seguridad Pública debe contener al menos nombre, cargo, fotografía, huella digital y clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como, las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad.

“El oficial se tiene que identificar para tú saber quién te está deteniendo, muchas veces no sabemos si es un delincuente porque ni traen nombres, que se identifique el oficial; segundo saber el motivo de la detención porque muchas veces no lo preguntamos y estamos soltando la licencia, la tarjeta de circulación y se presta para que te retengan los documentos y comience la extorsión, pero el oficial tiene que responder un artículo, el cual hayas violado o algún acto que tu hayas hecho que estés yendo en contra del ordenamiento jurídico. Si no existe razón o motivo alguno, si es un acto de molestia por los pantalones del oficial no se puede, eso es algo ilegal, algo inconstitucional porque contraviene tus artículos 11 y 16 Constitucional”, indicó RuAbogado.

El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”, mientras que el artículo 16 apunta que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

En este tenor, el letrado expuso que las causas más comunes por las que tránsito suele detener a los conductores son: la verificación, permisos provisionales por parte del estado de Guerrero pues señaló que muchas veces suelen ser apócrifos, las placas, el cinturón, hablar por teléfono y, en las motos el casco y no traer prendida la luz.

“De igual forma invito a las personas a las que les llegue este mensaje a cumplir con sus obligaciones como ciudadanos porque de igual forma como tenemos derechos, tenemos obligaciones, mismas que si cumplimos al cien, si cumplimos todas nuestras obligaciones no tienen o no tendrían porqué molestarnos y si nos molestan tenemos una herramienta súper poderosa que es nuestro teléfono, es nuestra cámara del celular y pues así siempre lo he recomendado, grabar desde el minuto uno que te detienen porque es la única prueba que tienes para poder acreditar el buen o el mal actuar del oficial”.

Sin duda Aranzana nunca dimensionó que el proyecto de RuAbogado iba a tener tanto apoyo, sin embargo indicó que éste no sólo es para ayudar a la ciudadanía ya que “uno de sus fines es darle las herramientas debidas al oficial, de mejorar los salarios, mejorar las prestaciones, darles mejores unidades para que ellos no tengan necesidad de caer en este juego de mañas que se han heredado todos los años en la Policía”.

“Esto lo hago de verdad por poder contribuir a México, lo hago con todo el amor, con todo la disposición y porque me rehuso a vivir esta realidad y quiero aportar para cambiarla, quiero accionarme para cambiarla y vaya que he visto un cambio significativo”, finalizó.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.