Congreso de Perú aprueba moción de rechazo a “actos de intromisión” de AMLO y Petro

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).– El Congreso de Perú aprobó una moción parlamentaria en rechazo a “los constantes actos de intromisión en los asuntos internos” del país andino por parte de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro.

De acuerdo con lo publicado por el Congreso en su página de Twitter, la moción se aprobó con 61 votos a favor, de entre 130 parlamentarios con los que cuenta el Congreso peruano.

Con la Moción 5022 se expresa el “rechazo a los constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos que son de la jurisdicción interna de Perú por parte” de López Obrador y Petro “en perjuicio de la República del Perú”.

Asimismo, consideran que las declaraciones de los jefes de Estado constituyen “una violación al derecho internacional en perjuicio” de Perú, por lo que exhortaron al Ministerio de Relaciones Exteriores “a que eleve la presente moción” al Embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, que fue expulsado del país por el Gobierno de la Presidenta Dina Boluarte.

También pidieron que la Cancillería lleve la moción aprobada al embajador de Colombia en Perú, Eufracio Morales.

El paso de la Moción 5022 con los legisladores peruanos se produce días después de que los mandatarios latinoamericanos, junto Luis Arce y Alberto Fernández, presidentes de Bolivia y Argentina, aseguraran que el exmandatario Pedro Castillo es “objeto de un tratamiento judicial (…) violatorio” y pidieran que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.

Por medio de un comunicado de prensa, la Cancillería peruana consideró que las acciones del ahora expresidente Castillo Terrones constituyeron un golpe de Estado.

“El Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú”, respondió Exteriores.

El 21 de diciembre, Alberto Otárola, Primer Ministro de Perú, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de entrometerse en los asunto internos de ese país.

“No vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el Gobierno de Perú puedan manifestarse causando incesante intromisión en los asuntos internos de la nación”, dijo en conferencia de prensa.

“Hacemos un llamado para que el señor López pare de referirse al Perú porque hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz”, agregó.

El Primer Ministro lamentó que México, del que dijo es un país hermano con vínculos históricos, políticos y culturales, esté en una situación lamentable a nivel de relación diplomática debido a las declaraciones de López Obrador y reiteró que es labor de la Cancillería tomar decisiones tras el llamado a consulta del Embajador del Perú en dicho país, y la expulsión del Embajador de México.

No obstante, Alberto Otárola seguró que no se ha previsto romper relaciones con México o con Colombia, otros país cuyo Embajador ha sido llamado a consulta.

“JAMÁS HE COMETIDO DELITO DE REBELIÓN”: CASTILLO SE DEFIENDE

El expresidente de Perú Pedro Castillo ha sostenido este miércoles que nunca ha cometido un delito de rebelión y ha defendido su recurso contra la prisión preventiva impuesta en su contra, asegurando que “solo ha servido para polarizar” el país andino.

Así lo ha expresado el exmandatario durante su intervención en una audiencia organizada por el Poder Judicial de Perú para analizar la apelación contra los 18 meses de prisión preventiva dictados contra Castillo, según ha informado RPP.

“Jamás he cometido delito de rebelión pues nunca me levanté en armas, ni he dicho a otros que lo hagan. Debo decir que quien sí se levantó en armas es este Gobierno tiránico que ha acabado con la vida mis 28 hermanos peruanos en Andahuaylas, Ayacucho y otros lugares”, ha relatado el expresidente, enumerando a 20 desaparecidos y más de 200 heridos.