Caos por cancelación de vuelos de Southwest en EU: ¿Qué hacer si resultaste afectado?

Por Julio Guzmán

Estados Unidos, 28 de diciembre (La Opinión).- Las malas noticias siguen para Southwest, una de las aerolíneas más afectadas el fin de semana por la tormenta invernal de Estados Unidos. Este miércoles 28 de diciembre canceló alrededor de dos mil 500 vuelos.

De acuerdo con la empresa de datos y seguimiento de vuelos FlightAware, hasta la mañana de hoy Southwest había cancelado dos mil 507 vuelos, mientras que otras aerolíneas como Spirit Airlines sólo habían cancelado 32 y JetBlue 34.

Pese a la ola de cancelaciones registradas hasta ahora, se estima que Southwest suspenda el jueves dos mil 348 vuelos más, con lo que eleva el total a casi cinco mil vuelos cancelados en sólo dos días.

El director ejecutivo de la compañía Bob Jordan dijo que el plan que se tiene para los siguientes días es volar en un horario reducido y reponer los boletos cancelados. “Estamos avanzando y somos optimistas de estar de vuelta antes de la próxima semana”, dijo a Fox Business.

Luego que se dio a conocer el posible impacto de la tormenta invernal en el país, varias aerolíneas anunciaron exenciones, entre ellas Southwest, United Airlines, Delta Airlines y American Airlines.

QUÉ HACER SI RESULTASTE AFECTADO

Se recomienda revisar las políticas actualizadas de las aerolíneas. En el caso de Southwest emitió una flexibilización en los viajes de las Montañas Rocosas y el Medio Oeste.

Es importante que la reprogramación del vuelo la hagas directamente con la aerolínea, no con el personal aeroportuario.

En caso que hayas adquirido el boleto de avión con una agencia, tendrás que comunicarte con ella para recibir información sobre la reprogramación.

We’ve let our Customers and Employees down, and we pledge to do everything we can to make it right. If you still need assistance rearranging your travel, getting a refund, or tracking down your luggage, please visit https://t.co/II3YgdPy7J. pic.twitter.com/64Fdt8jJPn

— Southwest Airlines (@SouthwestAir) December 29, 2022