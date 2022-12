El Presidente dice que SHCP negocia aligerar el pago de deuda de 2025 hacia adelante

Además, el Presidente presumió que el país está entre los mejores desempeños económicos del mundo al cierre de 2022, aunque advirtió que deberán cuidar mucho que la inflación no se salga de control como hasta ahora.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que la Secretaría de Hacienda ya prepara una reestructuración del pago de la deuda externa para 2025, para dejarle al próximo Gobierno una economía “con holgura” y “sin tantas presiones” como el actual sexenio recibió.

“Ya hicimos reestructuración de deuda para que en 2025 se pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos al Gobierno”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

“Ya reestructuramos la deuda para que en el 25 no tengan presiones de pago de intereses de deuda. Ya no es sólo el año que viene y el 24, no, que en el 25 no tengan presiones financieras”, indicó. “Ya estamos pensando hacia adelante, me informó el Secretario de Hacienda de la reestructuración”, explicó, confirmando que se trata de los intereses del pago de deuda externa.

Esto, expresó el Presidente, es para dejarle “al próximo Gobierno holgura, no como le dejo [Carlos] Salinas a [Ernesto] Zedillo [en 1994], con la economía prendida de alfileres”.

Adelantó también que en los próximos días Hacienda, a cargo del Secretario Rogelio Ramírez de la O explicará la reestructura. “Actuamos de manera muy responsable, porque financieramente tenemos resuelto el sexenio pero ya estamos pensando hacia adelante, y me informó la Secretaría de Hacienda de la reestructuración”, contó.

“Ya buscamos que para el 25 el próximo Gobierno no tenga la presión que tuvimos, se reduce el pago a la mitad, de la deuda externa, pero eso lo vamos a explicar”.

Más temprano, el Presidente también presumió que México está “en sexto lugar de desempeño económico en el mundo” para el cierre de este año. “El [año] 23 tiene que ser mejor, porque ya traemos impulso, y en política cuenta mucho el impulso y no perderlo, vamos a seguir creciendo. México también está en la lista de los países con mas ventajas para invertir”, dijo.

Sin embargo, a pesar de todo, López Obrador advirtió que es importante “cuidar que no se salga de control la inflación”. “Aunque estamos preparándonos y tomando medidas, de todas maneras ese es un foco amarillo, porque eso nos afecta mucho. No es como dicen los adversarios que la cena de Navidad es la más cara del siglo, (…) pero de todas maneras hay que cuidar eso”, concluyó.

La deuda pública de México, comparada con la de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se ha mantenido estable desde que comenzó la pandemia (2020) y eso le ha valido al Gobierno federal el reconocimiento de organismos internacionales y al menos ocho premios internacionales por operaciones de administración y refinanciamiento de la deuda.

Mejores ingresos tributarios, combate a la evasión fiscal, trayectoria prudente ejercicio del gasto y buen manejo de la deuda son algunas de las acciones que organismos han destacado sobre las finanzas del Gobierno de México al compararlo con otras naciones. No obstante, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) –la deuda en su medida más amplia– muestra que la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se ha incrementado año con año debido al costo financiero de ésta.

“Los países desarrollados generalmente tienen coeficientes de deuda más altos que los no desarrollados y esto tiene que ver con varios factores, por ejemplo que las grandes economías tienen un historial crediticio más largo, tienen bancos centrales fuertes, lo cual les permiten bajar la tasa de interés y el endeudamiento es con su propia moneda”, dijo en una entrevista en mayo con SinEmbargo el economista y politólogo Mario Alberto Campa Molina.

La deuda pública son todas las obligaciones del sector público contraídas en forma directa o a través de sus agentes financieros y se clasifica en dos tipos: bruta y neta (esta última es igual a la deuda bruta menos los activos financieros del país), de acuerdo con la definición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por su origen, la deuda pública de cada país se clasifica en interna o externa y por el periodo de contratación puede ser en corto o largo plazo.

Si bien en los últimos 21 años el porcentaje de la deuda sobre el PIB en México se ha incrementado al pasar de 30.6 por ciento en 2000 a 50 por ciento en 2021, economistas coinciden en que esto se debe principalmente a factores externos como por ejemplo la pandemia de COVID-19 en 2020 que afectó a todos las naciones sin excepción.

–Con información de Guadalupe Fuentes y Valeria González