Estudio descubre 100 mil nuevos tipos de virus; podrían ayudar a desarrollar fármacos

Madrid, 28 de diciembre (Europa Press).- Un estudio de la Universidad de Tel Aviv (Israel) ha descubierto alrededor de 100 mil nuevos tipos de virus previamente desconocidos por la ciencia hasta ahora, lo que podría ayudar en el desarrollo de medicamentos antimicrobianos y en la protección contra hongos y parásitos dañinos para la agricultura.

Los expertos usaron nuevas tecnologías computacionales para extraer información genética recopilada de miles de puntos de muestreo diferentes en todo el mundo (océanos, suelo o aguas residuales). Así, desarrollaron una herramienta computacional sofisticada que distingue entre el material genético de los virus de ARN y el de los anfitriones y lo utilizaron para analizar los grandes datos.

To name a few: What’s the genome polarity? What family are they in/like? Can we identify a capsid? Is it an icosahedral or helical one? Do they use polyproteins or multiple ORFs?… And the most important question about obligate parasites – what the hell do they infect?! 2/n

