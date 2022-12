“Nos congelamos, y Biden en la playa”: critican viaje del Presidente a Islas Vírgenes

Por Maribel Velázquez

Estados Unidos, 28 de diciembre (La Opinión).– Joe Biden regresó esta semana a St. Croix para tomar unas merecidas vacaciones bajo un clima más cálido y despedir el 2022. Como lo hizo años atrás, la familia se hospedó en una casa con vista al mar y acceso directo a la playa.

Esta no es la primera vez que Biden hace la misma escapada, al menos visitó Islas Vírgenes cinco veces entre 2014 y 2016; según informes de medios locales también los visitó para celebrar el Año Nuevo cuatro meses antes de lanzar su campaña presidencial en 2019.

Como era de esperarse, el Jefe de Estado ha recibido un sinfín de críticas porque mientras él y su familia se relajan en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, el pueblo estadounidense “se congela”.

@FLOTUS and Biden Jill Biden left on Tuesday for St. Croix, where they will spend several days with family.

The Bidens have previously vacationed in the Caribbean territory, spending the new year there in 2015 and 2016, but this is Biden's first visit as @POTUS.

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 28, 2022