Usuarios reportan problemas para iniciar sesión en Twitter; culpan a Elon Musk

Ciudad de México/Madrid, 28 de diciembre (SinEmbargo/Europa Press).- Usuarios de Twitter reportaron fallas en la plataforma al intentar ingresar a su cuenta, tanto al tratar de conectarte a la red social, como estando dentro de la misma.

De acuerdo con Downdetector, sitio que recopila informes de estado de diversas aplicaciones y emite reportes de fallas, la tarde de este miércoles Twitter presentó fallas al iniciar sesión, problemas generales en la versión web, así como en la carga de la plataforma.

Los inconvenientes comenzaron a partir de las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y se mantienen hasta el corte de esta nota (20:57 horas). Pese al problema, ninguna cuenta oficial de Twitter se ha pronunciado respecto al tema.

CULPAN A MUSK POR CAÍDA DE TWITTER

Además otros están siendo presionados por Musk para que se desarrollen rápidamente nuevas funciones. Esto ha llevado a que algunos empleados incluso tengan que dormir en las oficinas para cumplir con los acelerados plazos de entrega que el nuevo dueño de la red social demanda.

MUSK DIMITIRÁ COMO DIRECTOR EJECUTIVO DE TWITTER

El multimillonario anunció el pasado 21 de diciembre su decisión de renunciar como director ejecutivo de Twitter después de que el día anterior perdiera una encuesta en la plataforma en la que preguntaba a los usuarios si debía dimitir del cargo.

En este sentido, sostuvo que una vez encuentre a una persona que lo suceda, tan sólo dirigirá los equipos de software así como los servidores.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022