Análisis revela que la cadena posee más tiendas que Starbucks y McDonald’s

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).– El eslogan de Oxxo “a la vuelta de tu vida” podría no estar tan alejado de la realidad, pues su presencia a nivel nacional es tal, que cuenta con más sucursales que las grandes cadenas internacionales en Estados Unidos como Starbucks, Dollar General y McDonald’s, de acuerdo con un análisis realizado por Latinometris.

En su estudio “AT&T Mexico, Exports, and Oxxo’s Locations“, la plataforma especializada refiere que Oxxo cuenta con alrededor de 20 mil locales, cifra superior en comparación con otras multinacionales como 7 Eleven y McDonald’s.

Agrega que al integrar su caja registradora con los bancos más grandes de México, se estima que el 80 por ciento de todos los depósitos en efectivo se realizan en un Oxxo.

De acuerdo con la gráfica comparativa, la única cadena estadounidense con más locales que Oxxo es Subway con 24 mil 154; sin embargo, todas son franquicias y no son propiedad de la empresa. Por su parte FEMSA, empresa de la que forma parte la cadena de tiendas Oxxo, opera todas sus 20 mil tiendas y hace un trabajo peculiar para estandarizarlas. Esto les permite ofrecer la misma experiencia al cliente ya sea que visite una tienda en Tijuana o Mérida.

Detrás de Oxxo se encuentra Dollar General, Starbucks, McDonald’s, CVS Pharmacy, 7 Eleven, y Walgreens, las cuales tienen entre ocho y 16 mil tiendas en Estados Unidos.

(1/7) There are more Oxxos in Mexico than Starbucks in the US. pic.twitter.com/baglj1DEeH

— Latinometrics 📊 (@LatamData) January 26, 2022