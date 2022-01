Mujer polaca embarazada de gemelos muere por no practicarle un aborto. Piden justicia

Ciudad de México, 29 de enero (RT).- Una mujer de 37 años y madre de 3 hijos murió este 25 de enero en un hospital de Polonia, donde ingresó tras encontrarse mal durante su embarazo de gemelos. La familia de la fallecida, que fue identificada como Agnieszka T., difundió su historia en las redes sociales en búsqueda de justicia, ya que aseguran que la tragedia se debe a qué los médicos no extrajeron a tiempo a los fetos muertos de su vientre.

“¿Quién es el sujeto criminal en este momento? ¿Quién es el responsable de este daño? ¿El hospital? ¿La Corte Constitucional? ¿Los diputados votando por la ley antiaborto en Polonia?”, se pregunta la familia.

Su muerte desencadenó una serie de protestas en toda Polonia. En Varsovia ciudadanos colocaron coronas de flores y faroles en su memorial y se reunieron ante el Tribunal Constitucional para encender velas y mostrar su repudio a la prohibición casi total del aborto. En los próximos días se planean manifestaciones en su ciudad natal, Czestochowa, y bloqueos de carreteras en el país.

Crowds gather at the #Poland s Constitutional Tribunal to protest in memory of Agnieszka who died of sepsis, with doctors refusing #abortion until her two foetuses died in her womb. Her family say she was victim of the #anti-abortion law intduduced last yr. #anijednejwiecej pic.twitter.com/QhHn1p1YUX

— Kasia Pia (@Kasia82485844) January 26, 2022