Sofía Niño de Rivera desata polémica al recordar su “terrible” sueldo de 30 mil pesos

Durante una entrevista la comediante Sofía Niño de Rivera aseguró que un sueldo de 30 mil pesos es “mal pagado”, por lo que usuarios de Twitter la compararon con el Gobernador de Nuevo León Samuel García por un comentario similar.

Saltillo, 29 de enero (Vanguardia).- La polémica comediante mexicana, Sofía Niño de Rivera criticó a las agencias de publicidad del país, luego de asegurar que un sueldo de 30 mil pesos mexicanos al mes es “mal pagado”.

Esto ocurrió durante una entrevista para el podcast Dementes cuando la standupera habló sobre sus inicios en el mundo de la comedia y cómo fue su crecimiento en el stand up.

“Cuando fui a Nueva York y conocí a Calling Came que traje a México para hacer stand up en inglés acá, ahí decidí renunciar, vendí mi coche y ahí dije ya soy comediante”, relató.

No obstante, Niño de Rivera contó que antes de iniciar en la comedia ella trabajó en una agencia de publicidad, que posteriormente abandonó para cumplir su sueño de ser comediante.

“Yo en la agencia hacia clown, pero es muy diferente y ahí si la verdad no ganaba nada de dinero, y mientras estaba en clown fue donde estuve en contacto con hacer reír, hacer algo sin hablar y que la gente se riera, yo sabía que causar eso en las personas me llenaba, pero sabía que no iba a ser clown toda mi vida y después ya giré al stand up”.

Asimismo, la comediante detalló que cuando era “godín”, vivía en un departamento de la Condesa, en Ciudad de México y que, al perseguir su sueño, tuvo que vender su carro para solventar los gastos, “en las agencias de publicidad pagan terrible, yo acababa ganando 30 mil pesos al mes a los 28 años, entonces yo para poder ganar más que eso tenía que pasar otros 15 años para lograrlo, además de estar aguantando conductas machistas en la industria”, aseveró.

Sofía Niño indicó que tuvo que hacer varios sacrificios para dedicarse a lo que realmente le gusta: “tienes que estar dispuesto a tragar mierda y decir, sí, pero de todas maneras me está gustando”.

USUARIOS SE LANZAN CONTRA SOFÍA Y LA COMPARAN CON SAMUEL GARCÍA

Las declaraciones de la comediante causaron cientos de reacciones entre los usuarios de redes sociales y cuestionaron los dichos de la standupera.

Algunos de los internautas compararon las confesiones de Niño de Rivera con las de Samuel García, quien en una entrevista llamó ‘sueldito’ a un salario de entre 40 a 50 mil pesos mensuales.

Me urge vivir en esa realidad de Sofía Niño de Rivera y Samuel García donde un sueldo de 30 y 50 mil pesos mensuales es una pinche miseria. — César (@BladeRunnerd) January 28, 2022

Por favor que Sofía Niño de Rivera y Samuel García me digan dónde trabajaban ellos o sus conocidos para ganar de 30 a 50 mil pesitos al mes, quiero ese sueldo miserable. — Pepe Andrés (@PepeAndresCruz) January 28, 2022

