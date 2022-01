Andrés García elige a heredero para su casa de Acapulco; no será ninguno de sus hijos

Por Juan Pablo González

Los Ángeles, 29 de enero (LaOpinión).- El actor dominicano Andrés García, de 80 años, confesó en entrevista detalles sobre su vida privada y lo que pasará con sus bienes cuando muera, pues ya tomó la decisión de no dejarle “El Paraíso”, su famosa casa de Acapulco, a sus tres hijos, Andrea, Andrés y Leonardo.

Lo anterior lo compartió en una plática que tuvo con los micrófonos del programa Al Rojo Vivo, donde hizo evidente que está muy desilusionado con el trato que le han dado sus retoños, quienes ni siquiera se toman el tiempo de visitarlo y, cuando lo hacen, solo están unas horas y se van.

“Leonardo de repente se acuerda un día de su papá, viene y se está medio día, tres o cuatro horas, y ya vuelve a desaparecer otro año. Eso no es visitar a tu papá”, contó el primer actor sobre la reciente visita que le hizo su hijo.

En cuanto a Andrés Jr. y a Andrea, el protagonista de Mujeres Engañadas reconoció que es difícil que él lo visite, pues ya hizo su vida en Miami, mientras que de ella fue sincero y dijo que no le interesa saber nada.

View this post on Instagram

“Andrés vive en Miami, entonces a él lo veo muy poco. Creo que solo ha venido una vez en 10 años. De Andrea no sé nada, ni me interesa nada”, contó el nacido en Santo Domingo, mientras se encontraba recostado en su cama.

La gran decepción que siente, de los hijos que tuvo con Sandra Vale y con Fernanda Ampudia, lo llevó a tomar una drástica decisión, por lo que ahora el heredero de su palacio en Acapulco será Andrés López Portillo, el hijo de Margarita, su actual esposa, quien siempre está al pendiente de él.

“Me ayuda mucho el hijo de Margarita, Andrés López Portillo. Ese sí me acompaña. Yo pienso que se lo voy a dejar a Andrés López Portillo. Él lo va a cuidar. Él viene, los otros no vienen, nunca han venido o vienen una vez cada dos años, ó sea, no les interesa”, detalló el también productor.