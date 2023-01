Córdova insta a ciudadanos a enfrentar la reforma de AMLO en el Poder Judicial

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).– Ante opositores de la talla del priista Roberto Madrazo, el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, la Alcaldesa Lía Limón y el publicista Carlos Alazrski, que se bostezaba ostensiblemente, Lorenzo Córdova, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), instó a los ciudadanos a ampararse para que se anule la Reforma Electoral, porque el Poder Judicial “está para para molestar” al Poder Ejecutivo.

En el ocaso de la presentación del libro La democracia no se toca, que escribió junto con el Consejero Ciro Murayama, Córdova Vianello celebró que los partidos de oposición y sus grupos parlamentarios hayan impedido la Reforma Electoral constitucional y que impugnen el llamado Plan B del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también que los ciudadanos deben confiar en el Poder Judicial que “constituyen un faro de esperanza” y deben promover recursos ante los jueces.

La presentación del libro de los dos consejeros electorales, celebrada el mediodía de este domingo en el Centro Cultural San Ángel, se convirtió en un escaparate de alegatos contra la Reforma Electoral que aún está pendiente en el Congreso.

Además de los dos autores, los presentadores, los exconsejeros electorales Jaqueline Peschard y José Woldenberg, y hasta la moderadora, la periodista Carmen Aristegui, se hermanaron en una misma evaluación de la Reforma Electoral legal: Es una reforma regresiva y atentatoria a la democracia.

En un auditorio prácticamente lleno a su capacidad por burócratas y exburócratas del INE y de la Alcaldía Álvaro Obregón, que encabeza la Alcaldesa del PRIAN Lía Limón, Córdova planteó que los ciudadanos deben presentar recursos ante el Poder Judicial, porque se trata de una reforma que no sólo afecta al INE, sino al derecho de los ciudadanos.

“Si se afecta al INE, se afectan las condiciones de autenticidad que deben tener las elecciones. Déjenme decirlo así, y no estoy dando sugerencias, pero se me ocurrió a mí: Yo tengo derecho como ciudadano, todos tenemos derecho como ciudadanos, a votar, sí, pero no es votar otra en cualquier elección, es votar como dice el artículo 41 constitucional, en elecciones libres y auténticas, y si no están garantizadas las condiciones con autenticidad, se afecta el derecho de cada ciudadana y ciudadano. Y este es el momento en que los ciudadanos, en lo individual o de manera colectiva, pueden y deben, si queremos defender a la democracia, prestar todos los recursos dentro de los cauces legales”.