Irán registra terremoto de magnitud 5.9; hay 3 muertos y más de 900 heridos

Madrid, 29 de enero (Europa Press).– Al menos tres personas han muerto y 973 han resultado heridas por el terremoto de magnitud 5.9 que sacudió este pasado sábado por la noche la ciudad iraní de Joy, en la provincia de Azerbaiyán Occidental, en el noroeste de Irán.

El nuevo balance, proporcionado por el Gobernador provincial, Mohamed Sadegh Motamedian, destaca los daños materiales provocados por el terremoto tanto en la localidad como en sus inmediaciones.

Al menos 70 localidades se han visto afectadas por el sismo, de las cuales 26 necesitarán de una evaluación especial de equipos de la Jefatura de Coordinación de Gestión de Crisis, informa la agencia oficial de noticias IRNA.

The United Nations in Iran expresses its condolences to the families affected by the earthquake in Khoy. We wish for a speedy recovery of those injured and stand ready to support the relief efforts. #KhoyEarthquake

— United Nations Iran (@UN_Iran) January 29, 2023