AnimaNaturalis condena actos de violencia en marcha por regreso de corridas de toros

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La organización no gubernamental que trabaja a favor de la no violencia y los derechos de los animales, AnimaNaturalis en México, se deslindó del enfrentamiento que se registró en las inmediaciones de la Plaza México, ubicada en la Colonia Noche Buena de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, el domingo pasado.

En el marco del regreso de las corridas de toros a la capital mexicana, organizaciones, activistas, y demás ciudadanas y ciudadanos organizados participaron en la marcha contra la violencia taurina que partió desde la Glorieta de los Insurgentes hasta la Plaza México.

Entre sus exigencias, las y los manifestantes pidieron la cancelación de este tipo de actos, luego de que una orden judicial las impidiera desde 2022, pero que finalmente se permitiera su regreso en 2024.

De acuerdo con la ONG, la marcha se desarrolló de manera pacífica “manifestando el libre ejercicio de expresión que tenemos en el país y en que creemos que es la forma correcta de expresión”, explicó en un comunicado.

Sin embargo, cuando el contingente arribó a la Plaza México, un grupo de personas intentó abrir la puerta principal del recinto y agredió a aficionados de la fiesta brava. También se registraron destrozos, así como manifestaciones gráficas en las paredes.

A causa de esto, elementos de la policía de la Ciudad de México intervinieron.

Ante estos hechos, AnimaNaturalis emitió un comunicado desmarcándose de lo sucedido, y condenó “toda forma de violencia” en contra de las y los presentes, pues, aseguró, el grupo agresor no marchaba junto a todo el colectivo.

“Condenamos toda forma de violencia que haya sido cometida. Dichos actos no es activismo, es vandalismo y no representa a AnimaNaturalis ni al movimiento legítimo de activistas y personas que se dieron lugar para manifestar su rechazo al regreso de la violencia hacia los animales”, expresó la organización no gubernamental.