El transporte vuelve al pueblo mágico de Guerrero, pero el miedo al crimen sigue ahí

Autoridades de los tres órdenes de Gobierno mantuvieron reuniones con choferes y concesionarios para tratar de llegar a acuerdos.

Por Alejandro Guerrero y Claudio Viveros Hernández

Iguala, Taxco, Chilpancingo y Acapulco, 29 de enero (ElSur).- Este domingo, el transporte público en Taxco, sus comunidades y las rutas a Iguala se mantuvo suspendido en su totalidad a consecuencia de las amenazas, levantones y asesinatos en contra de choferes, y se prevé que la mañana de hoy reinicien sus servicios por bloques, bajo un dispositivo de seguridad implementado por agentes de los tres órdenes de Gobierno, mientras que las clases seguirán suspendidas.

Anoche el Gobierno estatal afirmó mediante un comunicado de prensa que para este lunes se reanuda el servicio del transporte público, luego de estar una semana suspendido, como resultado de “intensas” reuniones de trabajo entre transportistas y autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

Este sábado, con un fuerte resguardo de efectivos de la Guardia Nacional y Policía Estatal, se instalaron cerca del 80 por ciento de comerciantes en el tradicional tianguis de la plata en la avenida de Los Plateros, la principal de la ciudad, en medio de una baja presencia de compradores ante un ambiente de tensión, miedo y zozobra que se sigue percibiendo pese a la presencia de los uniformados.

Desde el domingo de la semana pasada y hasta anoche, el transporte público estaba suspendido, luego de que choferes de rutas locales y foráneas, tanto de taxis como de camionetas Urvan fueron amenazados por miembros del crimen organizado, algunos conductores fueron desaparecidos y otros asesinados.

Debido a la falta de transporte, las clases fueron suspendidas toda la semana en las escuelas de la cabecera municipal y algunas comunidades cercanas, el comercio fue paralizado en los primeros días y poco a poco se ha ido restableciendo, pero en las calles la afluencia de personas, tanto residentes como turistas nacionales y extranjeros sigue siendo reducida.

Esta falta de consumidores se vio también en el tianguis sabatino de la plata.

Una maestra informó ayer por teléfono, que la indicación que les han dado en sus escuelas, es que las clases seguirán suspendidas de manera presencial, en tanto el transporte público no se restablezca en su totalidad.

Dijo que la indicación que les han dado es que se dejen tareas y actividades a los alumnos para que los realicen en casa, otros con clases virtuales y sólo en el caso de algunas escuelas privadas este lunes ya tienen clases, “pero es porque la mayoría de los padres tienen automóviles particulares”.

El Gobierno municipal ha seguido apoyando a los usuarios para acercarlos a sus barrios o colonias con el apoyo de camionetas del DIF, policía, Tránsito y Protección Civil municipal que dispusieron en varios puntos.

De acuerdo con información de fuentes consultadas del lugar, entre el sábado y domingo, autoridades de los tres órdenes de Gobierno mantuvieron reuniones con choferes y concesionarios para tratar de llegar a acuerdos.

Trascendió que la idea era que se reanudaran los servicios desde ayer pero no se concretó.

Se informó que el sábado en la mañana hubo una reunión general entre autoridades estatales, mandos policiacos y militares con los transportistas de las distintas organizaciones, y que este domingo las reuniones siguieron, pero ya por separado con cada organización transportista.

Según la información, el acuerdo y la estrategia para hoy lunes es que los choferes retomarán sus servicios por bloques, de manera parcial y progresiva, es decir, que un grupo iniciará a trabajar a las 8:00, una hora después se sumará otro grupo y a las 10 de la mañana lo hará un tercer grupo.

También se ha informado que el servicio se suspenderá más temprano de lo habitual, es decir, que el grupo que inició a las 8:00 horas terminará su jornada a las 6 de la tarde, el siguiente a las 19:00 y el último entre 20:00 y 21:00 horas.

Ayer se informó que sigue habiendo temor entre los choferes de que se cumplan las amenazas que han recibido tanto del grupo delictivo la Familia Michoacana como de sus rivales de la Federación Guerrerense, quienes mantienen una sangrienta disputa por el control de la plaza.

Los choferes han demandado a las autoridades que les den condiciones y garantías reales de seguridad para realizar su trabajo, bajo amenaza de que volverán a suspender si otro chofer es agredido.

EL BOLETÍN

El Gobierno estatal afirmó en un boletín de prensa difundido anoche que este lunes se reanuda el servicio local y foráneo, acuerdo que se logró con los choferes del transporte público luego de “intensas” reuniones donde dice, que se privilegió el diálogo y la seguridad de los conductores.

Agrega que en estas reuniones -en las que se informó que a los choferes les retiraron sus teléfonos celulares para evitar que grabaran- participaron funcionarios de las secretarías de Gobierno y Seguridad Pública estatal, Ejército, Guardia Nacional y del Gobierno de Taxco, entre ellos el alcalde Mario Figueroa Mundo.

Se informó que como parte de los acuerdos se determinó continuar con acciones de proximidad social y operativos de seguridad para que los transportistas realicen sus labores, y se refrendó el compromiso del gobierno estatal de apoyar y brindar las medidas necesarias para que los choferes continúen con su labor y no se vean afectados la población y los turistas que visitan Taxco.

Afirman que la prioridad de la actual administración estatal es que la población cuente con los servicios necesarios y con seguridad para realicen sus actividades de manera normal y para que no se altere la paz social de los guerrerenses.

SE VE APAGADA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

El fin de semana en Taxco, sin servicio de transporte público en los barrios y comunidades por octavo día, devino en una actividad económica apagada en los tianguis de plata que se instalan en los alrededores de la terminal de autobuses, en el mercado municipal y otros puntos de la ciudad, donde la afluencia turística se vio reducida.

El sábado la zona de los tianguis que se abrieron con altas expectativas se observó casi desierta, con escasa clientela, y el día de ayer el panorama fue que bajó el porcentaje de turistas de acuerdo con varios recorridos por el centro histórico y arterias de la ciudad, sólo se observó a un grupo de medio centenar de visitantes europeos que caminaron por el mercado, el Zócalo y otros sitios, en tanto otro grupo similar procedente de Guanajuato se internó por las calles, todos ellos a pie.

Pequeños grupos de turistas se vieron en descanso por los alrededores del Zócalo, en medio de los sonidos de los pájaros, las campanadas de las iglesias, vendedores de artesanías y antojitos que animaban el ambiente en domingo sin el ir y venir cotidiano de los taxqueños para atender sus necesidades, visitar a sus familiares o salir de paseo como en otros tiempos antes de la violencia.

En la mayoría de las iglesias, como en la parroquia de Santa Prisca, las actividades litúrgicas no han decaído, con cientos de feligreses que se cobijan en la fe, la oración y las palabras de los sacerdotes que siguen firmes en su labor pastoral en busca de la paz y la armonía con personas de la zona urbana y rural, que acuden a las homilías.

Esta ausencia de transporte público afectó ya a miles de taxqueños en la zona urbana y pueblos del municipio en todas las rutas establecidas, la misma falta de unidades perjudicó también a los viajeros de los taxis Taxco-Iguala, a los habitantes de pueblos aledaños de los municipios de Ixcateopan, Pilcaya y Tetipac, ya que la base en Taxco quedó abandonada y sin servicio, como ocurrió también en las combis con destino a las grutas de Cacahuamilpa.

Para alivio de quienes han salido de sus casas para trabajar o adquirir alimentos y productos básicos, se dispusieron alrededor de una decena de unidades de transporte de Protección Civil, Tránsito y una ambulancia del DIF que han estado laborando con el servicio gratuito hacia diferentes rutas rumbo a la Panorámica, Casahuates, Los Arcos, el Gas y Capilintla con sus tramos intermedios La Garita, la terminal, Seguro Social, Pedro Martín, entre otros, a la vez que voluntarios particulares emprendieron estas acciones para apoyar a sus vecinos de barrios y comunidades.

Son miles de trabajadores, estudiantes, niños y jóvenes de todos los niveles educativos, comerciantes, prestadores de servicios, agricultores, amas de casa, plateros, tianguistas y varios sectores que resisten la oleada de violencia e inseguridad por la que en varias ocasiones han externado su clamor de auxilio a la Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda y al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En todos los casos es visible la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal en diferentes operativos y en resguardo de varios puntos de la ciudad, en la que se sumaron elementos de la Policía Municipal.

Ayer de última hora, a través de la redes sociales se publicó una invitación para participar en una marcha en apoyo a los transportistas, con vestimenta color blanco y cartulinas, ante la violencia y la inseguridad, sin acreditarse qué organización, se cita a las 10 de la mañana en La Garita.

ASESINAN A UN TAXISTA EN ACAYAHUALCO, TEPECOACUILCO Y RESCATAN A 2 SECUESTRADOS EN IGUALA

Un taxista fue asesinado a balazos la tarde de ayer en la comunidad de Acayahualco, municipio de Tepecoacuilco, en Iguala dos hombres fueron detenidos y se logró el rescate de dos personas que llevaban secuestradas, y el domingo fue dejada una manta en contra de los grupos criminales Los Jaliacos y Los Tlacos e ingenieros forestales, firmada por la Familia Michoacana.

Información de fuentes policiacas dice que cerca de las 5 de la tarde de este domingo, el chofer de un taxi Nissan Tsuru de un sitio local del poblado de Acayahualco, fue agredido a balazos y asesinado en el centro del pueblo, cerca de la iglesia y de la Comisaría municipal.

El chofer de unos 50 años fue hallado en el asiento del conductor recostado hacia el lado del copiloto, con impactos entre el hombro izquierdo, el cuello y el pecho.

Peritos forenses con resguardo de soldados del Ejército llegaron para realizar las diligencias, y la víctima fue trasladada a las instalaciones de la morgue en la ciudad de Iguala.

LOS SECUESTRADOS EN IGUALA

En Iguala dos hombres fueron detenidos y se logró rescatar a dos personas que llevaban secuestradas a bordo de un automóvil Volkswagen Vento gris, en la colonia Villa de Guadalupe, al poniente de la cabecera municipal.

En un boletín de prensa publicado anoche por la Secretaría de Seguridad Pública del estado, se informó que agentes de esta corporación en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército lograron el rescate de las dos víctimas y la detención de sus victimarios identificados como Miguel y Javier.

De acuerdo con la narrativa de los hechos, los agentes patrullaban este asentamiento cuando vieron a los ocupantes del automóvil en “actitud evasiva”, por lo que al hacer la revisión se logró rescatar a los secuestrados, a quienes les brindaron atención y los trasladaron ante una autoridad correspondiente para rendir sus declaraciones, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición de la instancia correspondiente para su debido proceso.

LA NARCOMANTA

La mañana del domingo fue dejada una manta en contra de Los Jaleacos y Tlacos y contra ingenieros forestales, firmada por la Familia Michoacana.

La manta fue dejada en un puente peatonal de la cancha El 300 de la colonia Obrera en Chilpancingo, según reportes poco después de mediodía.

En el texto se indica que el “comunicado” es especialmente para quien está apoyando a “José Trinidad Nava Sánchez a El Jaliacos y Tlacos ya que sabemos perfectamente que les están dando una cuota mensual”, que le han entregado placas de taxis y Urvan de las mejores rutas y que les dieron permisos.

También que el aviso es para “todos los aserraderos” de Chilpancingo y Zumpango que “han estado maquilando a esos perros”, “no entienden, nada más no estén llorando” y también a los vendedores de droga, a los que “vamos a dar de baja”.

En el texto se menciona que además es un aviso para los “ingenieros forestales que le suben arrancar árboles a gusto de Trini” y Jaliacos, que ya están acabando con el pulmón de Chilpancingo.

ASESINAN A BALAZOS A UN TAXISTA EN LA AVENIDA COSTERA

Dos hombres asesinados a balazos, uno de ellos un taxista, fueron ayer los hechos de violencia en la zona turística de Acapulco.

El hombre asesinado a balazos fue en la playa Condesa. Los agresores se bajaron de una lancha y huyeron en la misma.

El crimen fue reportado a las 17:30 horas, frente al hotel Fiesta Americana, informaron policías ministeriales.

Testigos dijeron a la policía que hombres armados atacaron a balazos a su víctima cuando estaba en la franja de arena.

Los pistoleros a bordo de una lancha blanca se bajaron y sin mediar palabras le dispararon y huyeron en ese mismo transporte.

Después de las diligencias, el cadáver en calidad de desconocido fue trasladado a las instalaciones del Semefo.

En otro caso, un taxista fue asesinado a balazos en la avenida Costera, frente a playa Tamarindos.

El hecho violento fue reportado a las 18:00 horas, en el fraccionamiento Hornos, informaron policías municipales.

El reporte policiaco indica que hombres armados interceptaron a su víctima y le dispararon desde una motocicleta.

El automóvil del transporte público quedó en medio de la vialidad. El crimen generó un fuerte despliegue policiaco.

Con estos casos suman 23 asesinatos en lo que va del mes, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con un conteo de El Sur.

