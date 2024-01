El INAI confirma que cuenta con una denuncia por filtración de datos de periodistas

El plazo máximo para resolver el caso son 50 días hábiles desde la denuncia. Esta deberá pasar por tres etapas de resolución: investigación, verificación y sanción de las partes involucradas.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI) informó este lunes que continúa con el caso de los datos personales de las y los periodistas que cubren la “mañanera” y que fueron robados a través de un hackeo al Sistema de Acreditaciones de Presidencia.

En conferencia de prensa, el Comisionado presidente Adrián Alcalá Méndez destacó que ya cuentan con una denuncia formal por parte de una las partes afectadas, por lo que han iniciado un análisis técnico de la información pública disponible para esclarecer los hechos y determinar si fue un hackeo o filtración de datos .

“El día de hoy al corte contábamos ya con una denuncia presentada, puede ser investigación de oficio o de verificación a petición de la parte [involucrada]. Ayer dimos a conocer la posibilidad y los insumos que se necesitan para que las personas que han sido afectadas puedan presentar ante nosotros sus quejas. Vamos a proceder con la investigación y las que se presenten al momento”, indicó Alcála Méndez.

De acuerdo con el protocolo del INAI, el plazo máximo para resolver el caso son 50 días hábiles desde la denuncia. Esta deberá pasar por tres etapas de resolución: investigación de oficio para dar con los presuntos responsables; verificación del procedimiento y, finalmente, la sanción correspondiente a las partes involucradas.

“El procedimiento es que con esa denuncia o de oficio, nosotros vamos a abrir una investigación, la etapa que sigue, y que la ley establece, es una verificación del caso, y de haber elementos, ya sea hackeo o vulneración de datos, la parte final es un procedimiento de sanción administrativa”, detalló la Comisionada Josefina Román Vergara.

Asimismo, Román Vergara destacó que el INAI es el único organismo que cuenta con la autoridad competente de incurrir en situaciones similares, con el fin de que los sujetos obligados cumplan la legislación de la materia.

“En estos casos es importante decir que el INAI es la única autoridad competente tratándose de sujetos obligados, es decir Instituciones públicas federales y sí tiene obligaciones en términos de ley general de protección de datos (…) ya que son responsables de cumplir la legislación de la materia [de lo contrario] les aplica la ley”, mencionó.

Finalmente, el INAI hizo un llamado a los sujetos obligados, con base de datos personales, de tomar medidas preventivas para evitar filtraciones de información, así como de dañar la integridad de las personas.

FILTRAN DATOS PERSONALES

El pasado 26 de enero, la empresa de ciberseguridad Silikn alertó sobre una supuesta filtración de datos del Sistema de Acreditación de Prensa de Presidencia, mismo que permite el acceso de periodistas a las conferencias de prensa matutinas diarias del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Víctor Ruiz, director de Silikn, dio aviso a través de sus redes sociales que la filtración se dio en foros clandestinos, donde se obtuvo acceso a datos de por los menos 300 reporteros y periodistas que asisten a las “mañaneras” que encabeza el mandatario mexicano.

Entre los datos obtenidos se encuentran pasaportes, identificaciones oficiales, correos electrónicos, número de teléfono, direcciones, Claves Únicas de Registro de Población (CURP) y Registros Federales de Contribuyentes (RFC).

Filtran en foros clandestinos base de datos del Sistema de Acreditación de Prensa de Presidencia con datos de 300 #periodistas (pasaporte, IDs, RFC, nombre, email, teléfono, dirección, CURP). Protejan a los periodistas. Informen medidas de mitigación inmediatas.

“En realidad no sabemos cómo sucedió. Creemos que pudo haber sido derivada de un ataque anterior a los sistemas de Gobierno y recién la hicieron pública o, lo más, probable es que alguien interno, es decir, algún empleado de la Presidencia la haya filtrado”, explicó, según recopila el diario La Silla Rota.

Ignacio Gómez Villaseñor, editor para el diario Publimetro, aseguró que la filtración cuenta con los registros de 319 periodistas, entre los que se incluyen Denise Dresser; Carlos Pozos, conocido como “Lord Molécula”; Alma Paola Wong, entre otros.

Entretanto, el INAI continúa que ha iniciado un análisis técnico de la información pública disponible sobre la filtración de datos personales de reporteros que coinciden en la cobertura de las conferencias matutinas.

En el INAI estamos haciendo un análisis técnico de la información pública disponible sobre la eventual filtración de datos personales de periodistas que coinciden en una cobertura noticiosa cotidiana.

(1/2) — INAI (@INAImexico) January 26, 2024

Por su parte, la organización Artículo 19 hizo un llamado al Gobierno federal para que clarifique las medidas que tomó para evitar la vulneración de los datos personales que recolectó; así como la toma de acciones preventivas e informar a las personas vulneradas.

“La filtración provoca una potencial afectación a las vidas y la integridad de todas las personas periodistas víctimas del indebido resguardo de los datos personales por parte del Ejecutivo federal”, sentenció.

Por otro lado, urgió a periodistas que hayan asistido a dichas conferencias de prensa en los últimos años a activar los protocolos de seguridad y tomar las debidas precauciones en pro de su seguridad.

Siendo México uno de los países más letales contra la prensa, con 163 periodistas asesinadxs y 32 desaparecidos, la filtración vulnera no sólo su dignidad e intimidad, sino su seguridad física. Es de particular preocupación que la información filtrada sea de quienes atienden las 'Mañaneras', espacio donde periodistas han alertado sobre sus persecuciones y amenazas

“Es de particular preocupación que la información filtrada sea de quienes atienden las ‘Mañaneras’, espacio donde periodistas han alertado sobre sus persecuciones y amenazas”, añadió.

AMLO AFIRMA QUE ES HACKEO

La mañana de este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los datos personales de los reporteros que cubren la “mañanera” fueron robados a través de un hackeo a la Presidencia de México, por lo que habrá acciones legales contra quienes resulten responsables, aunque sugirió que la oposición podría estar detrás de los hechos.

“Que ya hackearon las computadoras de la ‘mañanera’. Sí, sí fue hackeo. Fue hackeo. Todo aquí se aclara. Entonces se llevan los datos. Gran escándalo. Nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas, pero ¿por qué lo hacen, por qué es el hackeo? Para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Es lo de todos”, dijo.

-Son nuestros datos, están nuestras familias. ¿No es un riesgo, señor Presidente? -preguntó alguien durante la conferencia de prensa matutina.

-Sí, hay que buscar la forma, primero, de saber qué fue lo que sucedió, quién hackeo. Hoy se va a hacer un informe, se va a entregar, pero no tenemos nosotros ningún afán autoritario -afirmó López Obrador.

Desde Palacio Nacional, aseguró que se cuidan los datos, sin embargo, sostuvo que “los hackeos se dan”. “Falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes en esta materia, de más especialidad en el mundo”, señaló.

-¿Ve a la oposición entonces, Presidente? -le cuestionaron.

-Es muy probable, Claudio X. González y toda la red de opositores a la transformación -precisó el mandatario mexicano.

-¿Habrá acciones legales? -se escuchó entre las y los reporteros.

-Sí, sí, sí -respondió el gobernante.

-¿Contra los responsables? -se lanzó.

-Contra quien resulte responsable -contestó.

“Sí, es guerra sucia, es espionaje. Vamos a que se haga la investigación. Hoy me comentaba Jesús [Ramírez Cuevas] que tienen que entregar un informe al INAI [Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales] y esto que estás proponiendo lo vamos a hacer, que la Secretaría de Gobernación proporcione apoyo a todos los que aparecen en las listas”, declaró el Presidente de México.

En su mensaje, consideró que se trata de una operación similar a la que hizo el colectivo Guacamaya, el cual hackeó y filtró un sinfín de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2022.

“Pero es un hackeo. Lo que hicieron con Guacamaya, que luego empezaron a sacar los datos no sé si con Loret de Mola o con Carmen Aristegui. O sea, son los mismos, gentes sin escrúpulos morales que actúan de esa manera, son guerras mediáticas”, acusó el político tabasqueño.

Asimismo, destacó que “ya no es como antes que se podían imponer con la fuerza”, ya que “ahora dominan con el control que tienen de lo mediático, de los medios de manipulación que están muy acaparados, muy alineados con corruptos, con delincuentes de cuello blanco y esto es lo que lleva a que tenemos que enfrentar todo este tipo de embates”.

El Jefe del Ejecutivo federal indicó que si no tuviera autoridad moral, ya lo hubieran hecho polvo. “Resistimos porque llevamos años luchando por ideales, por principios y lo que estimamos más importante en la vida es nuestra honestidad”, subrayó.

“Jamás censuraríamos a un periodista. Nunca lo hemos hecho. Nunca. Nunca estaríamos espiando a alguien. No. Aquí sí respondemos y ejercemos nuestro derecho de réplica abiertamente. Pero no estamos acostumbrados a tirar la piedra y esconder la mano. Entonces resistimos, aguantamos y la gente que nos tiene confianza. Por eso debemos estar tranquilos, vamos a estar estos cuatro meses fuertes”, agregó.

Más adelante, AMLO detalló que se están analizando las características del hackeo. “Esto fue lo que nos notificó el grupo que nos ayuda en el manejo de las comunicaciones, que sí es probable, muy probable, que haya sido un hackeo. Y se les va a informar hoy mismo y se va a proceder legalmente por ustedes, y también se va a brindar toda la protección que se requiera a todos”, insistió.

Además, pidió que se tenga la confianza y la seguridad de que no fue el Gobierno federal. “No tenemos nosotros esas prácticas, no somos fachos, para que quede claro; no somos fachos. Pero sí vamos a aclarar quiénes hicieron esto; pues son los mismos estos de Guacamaya”, reiteró.