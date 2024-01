ZONAMACO celebrará dos décadas de arte, sorpresa y grandes obras ¡Vamos a ZONAMACO!

ZONAMACO celebrará 20 años con un amplio programa en el que reunirá expositores, galeristas, curadores, artistas y profesionales del arte de todo el mundo en suelo mexicano. Esta edición es especial porque contará con cuatro áreas, entre las que destaca ZⓈONAMACO EJES, un espacio para las propuestas de galerías más jóvenes, para encontrar las fascinantes obras en las que los artistas hablan y reflejan el cuidado, el amor, el ocio y la intimidad.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- Del 7 al 11 de febrero de este recién estrenado 2024, ZⓈONAMACO celebrará sus primeros 20 años en plenitud, alborotando a miles de nacionales y muchísimos extranjeros amantes de las artes visuales que nos amontonaremos en la Ciudad de México con la ilusión de sorprendernos hasta el llanto, la risa o la indignación, con la audacia, sensibilidad, inteligencia y creatividad aterrizadas en obras maravillosas -o no- realizadas en cualquier lugar del mundo.

¿QUÉ ES ZONA MACO?

Para iniciar, ¿qué es ZⓈONAMACO? Zona Maco (que se desprende de México Arte Contemporáneo) es la Feria más importante de América Latina dedicada a comercializar arte contemporáneo. Esta feria es dirigida hábilmente por Zélika García y para esta ocasión, cuenta con la labor de Direlia Lazo como Directora artística; Bernardo Mosqueira como el nuevo curador de la sección ZⓈONAMACO EJES y Luis Graham Castillo como el nuevo curador de la feria ZⓈONAMACO FOTO.

Desde esta plataforma física visitada por más de 50 mil personas cada año, las galerías y los artistas exhiben y venden cientos de obras de arte que van desde autores del siglo pasado, hasta creaciones actuales con las propuestas más recientes; claro, también podrás fruncir el ceño cuando, te encuentres con algunas vaciladas como un globo de gas amarrado a un tenis o con la copia de neón de la copia de neón de la obra interesante con la que un artista nos atrapó hace varios años. Sólo para que te des un quemón, en la edición de 2020 reportaron ventas cercanas a los 50 millones de dólares en 5 días y para esta edición reportan la presencia de cerca de 150 galerías, de las que poco menos del 30 por ciento son mexicanas, la cuota para el espacio más pequeño fue de 400 mil pesos.

La edición de este 2024 de Zona Maco se divide en 4 secciones: Sección General, aquí se agrupa a 70 de las galerías más importantes en el mercado internacional; Zona Maco Sur, a decir de los organizadores, este espacio explora prácticas de artistas, proyectos y galerías del Sur Global o aquellos comprometidos con la región, más allá de su mera procedencia; como tercera sección está Arte Moderno, donde presentan obra producida en su mayoría en la primera mitad del siglo XX y la cuarta y ultima área es Zona Maco Ejes que según la convocatoria, pondrá en primer plano a artistas cuyas prácticas exploran la poderosa relación entre el placer y la política… Esta sección, a mi parecer, nos dará las mayores sorpresas, pues la mayoría son galerías con ideas innovadoras y artistas poderosos en busca de ganarse la confianza de los coleccionistas de las grandes ligas y colocar así, su marca en la mente del mainstream.

¿PARA QUÉ IR A ZONA MACO?

Te preguntarás, ¿y yo a que voy? Como persona curiosa, la visita es una gran fiesta, podrás ver muchísima obra significativa que como será adquirida por coleccionistas privados, difícilmente podremos verlas nuevamente. En caso de que te esté sobrando algo de dinero, puedes comprar la obra de la que te enamoraste, esa obra con la que quieres vivir.

Un plus es que además de poder conocer al artista – podrá ser disfrutable o insufrible-, pueda resultar muy buena inversión. Si no tienes dinero suficiente o no quieres gastarlo, te puedes llevar un montón de obras en la memoria e incluirlas en ese gabinete emocional-racional desde donde le darán luz a tus ojos, inclusive, aunque como creador no me gusta mucho, puedes capturar tanto arte como quieras con tu celular, aprovechando que casi todas las galerías lo permiten y disfrutarlas como activadoras de charlas con los amigos, y tal vez, si aún no te ha pasado, empezarás un maravilloso ritual para identificarte como “amante del arte”, etapa previa al coleccionismo.

Ah, si estás en el proceso de ser artista, periodista, historiadora, curador, galerista, conoces a alguien en estas circunstancias o por razones inconfesables quieres o necesitas conocer a algún o alguna protagonista de este juego, es en este lugar en donde puedes encontrarle para iniciar ese importante intercambio de ideas o al menos hacerte de un excelente directorio para el networking.

Jorge Ismael Rodríguez López de Lara https://www.sinembargo.mx/author/jorge-ismael-rodriguez-lopez-de-lara México, Distrito Federal, 28 de septiembre de 1960. Escultor, reconocido principalmente por la intervención artística de los espacios, utilizando como plataforma el Arte Público, en donde permite que los espectadores sean co-creadores de sus obras. Ha participado en más de 300 eventos de arte y desarrollado exitosas estrategias para la creación de espacios escultóricos, grandes ambientaciones y duraderos procesos relacionales en Japón, España, Canadá, Francia, Colombia y México