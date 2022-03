Nayarit cierra 2 playas por presencia de peces Morena; hay 165 casos de mordeduras

Las autoridades exhortaron a la población a atender las recomendaciones y aseguraron que colocaron una bandera morada en la zona, la cual indica la presencia de la fauna nociva en el lugar.

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- En las playas Guayabitos y Los Ayala, en el municipio de Compostela, Nayarit, fueron cerradas las actividades dirigidas al público, luego de que el fin de semana se registraran alrededor de 165 casos con mordeduras hechas por peces tipo Morena.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) mediante de la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos dio a conocer la presencia de estas especies en el municipio de Nayarit.

“Queda restringido el acceso de nado, como recreativas dentro del agua”, se mencionó en el escrito compartido por la SSCP.

#Guayabitos en #Nayarit abierto al turismo y restringido el mar por la presencia de cientos de serpientes morenas. Más de 150 personas han sido mordidas. Vean aquí el video. pic.twitter.com/GRc6Ckhi9l — Alberto Martínez (@ticomartinez8) March 27, 2022

Asimismo, se resaltó que en atención al primer caso de mordedura, el personal operativo de guardavidas llevó a cabo los trabajos de prevención con recorridos de vigilancia y concientización con habitantes y visitantes sobre la presencia del ejemplar en la zona.

Mientras que el personal biólogo especializado señaló que esta especie se origina por los cambios de temperatura en el mar o por eventos reproductivos entre la especie.

“Biólogos especializados de la SSPC, sugieren que este fenómeno se origina a partir de cambios de temperatura en el mar o también por eventos reproductivas entre la especie”, destacó la Secretaría en el documento.

Las autoridades también exhortaron a atender las recomendaciones y aseguraron que pusieron una bandera morada en la zona, la cual indica la presencia de la fauna nociva en el lugar.

Y como parte de las medidas de precaución para salvaguardar la integridad de los visitantes y pobladores, así como personal de emergencia, expusieron que para toda actividad recreativa dentro el agua queda restringido el acceso.

Posteriormente invitaron a la ciudadanía en no caer en redes de la falsa información ni compartirla y cumplir con las indicaciones.

Las morenas forman parte de la familia de los murénidos, aquellos peces que no tienen escamas, pero que su piel es gruesa y dura. Tienen ojos pequeños y gran boca que suelen abrir para respirar y captar agua.

🧑‍🚒COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/1DJ3RLKULw — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Nay (@SSPCNay) March 26, 2022

Debido a que no tiene aleta pectoral ni pélvica, se destaca la única aleta dorsal que forma parte de su cuerpo, la cual recorre desde la cabeza hasta la cola.

Es un pez tímido y reservado que se la pasa oculto entre las rocas para al final cazar a sus presas, pero en caso de sentirse amenazado, esta especie puede actuar de manera agresiva atacando con una mordida muy dolorosa, por los dientes afilados y la fuerza que posee no soltará a la víctima, sin embargo, no arrancará ningún trozo de carne, ya que solamente traga y no mastica.

Las morenas son peces carnívoros que se alimentan principalmente de especies más pequeñas como calamares, crustáceos, pulpos y sepias.