Rebeca Jones expresa su apoyo a Sasha Sokol por denuncia contra Luis de Llano

AS MÉXICO

La también productora mexicana, quien estuvo casada con Alejandro Camacho, señaló que ver cómo el productor la trataba como su novia fue “muy impactante” y “desagradable” para ella, ya que él era ya un señor y la ahora cantante, tan solo una niña.

Ciudad de México, 29 de marzo (AS México).- La actriz Rebecca Jones mandó un mensaje de apoyo a la cantante Sasha Sokol, quien recientemente denunció públicamente al productor Luis de Llano de abuso cuando ella tenía 14 años, con el objetivo de prevenir a las jóvenes que puedan estar pasando por lo mismo, ya sea en el mundo del espectáculo o en cualquier otro ámbito.

A través de sus redes sociales, Rebeca Jones recordó el momento en que conoció a la artista. “Me crucé por primera vez contigo en la fiesta de una compañera actriz que ambas conocemos…Recuerdo haber quedado sorprendida cuando te vi entrar a esa fiesta de adultos de la mano del productor Luis de Llano”.

La también productora mexicana, quien estuvo casada con Alejandro Camacho, señaló que ver cómo el productor la trataba como su novia fue “muy impactante” y “desagradable” para ella, ya que él era ya un señor y la ahora cantante, tan solo una niña.

“Si hoy fuera testigo de lo mismo, seguramente, aunque fuera mi amistad, lo denunciaría. Sin embargo, las actrices y los actores de mi generación sabemos que en esos años todo era muy distinto, vivíamos tiempos de silencios y secretos, de rumores, de abusos y violencia sexual velada”, escribió en Instagram.

Por último, dijo sentirse agradecida y por nunca ser víctima de nadie, sin embargo, era claro que no todas tuvieron la misma suerte. Asimismo, dijo que años después tuvo la fortuna de conocerla profundamente en la novela La Vida en el Espejo.

Admitió que quedó impactada por lo cambiada que ella estaba, pues se estaba recuperando de adicciones y trastornos alimenticios.

“Ahora por fin dejaste eso que te ahogaba y no te permitía respirar. Gracias Sasha, por hablar por muchas mujeres que no pueden hacerlo, porque el abuso a las mujeres y niñas debe parar. Es escalofriante pensar en la complicidad que existe detrás de todo esto, por eso tu proceso para llegar a esto, no fue fácil, te tomó 33 años quitarte esa culpa y dolor. Eres una mujer muy valiente y te admiro profundamente”, escribió en redes.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.