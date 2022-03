AMLO reitera su confianza en Gertz luego de resolución de SCJN en caso Cuevas-Morán

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este martes su confianza en el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgará la libertad inmediata a Alejandra Cuevas, quien fue acusada y encarcelada por el supuesto homicidio de Federico Gertz.

Además, en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que también tiene confianza en los ministros y en el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

“Pienso que si existe esa información o ellos tienen esos elementos, deben de presentar una denuncia y confiar en las instituciones”, añadió.

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que “ya no es el tiempo de antes” y que el Presidente “no da línea para beneficiar o para perjudicar a nadie”.

“Espero que así sigan actuando y ya no es el tiempo de antes, ya el Presidente no da línea para beneficiar o para perjudicar a nadie. No se fabrican delitos, no se protegen a influyentes, ya no es lo mismo de antes”.