AMLO: Pandemia no tiene el mismo efecto; van 9 semanas a la baja, dice López-Gatell

Hugo López-Gatell aseveró que van nueve semanas consecutivas de reducción y aseguró que las unidades médicas de COVID-19 están “prácticamente vacías”.

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la pandemia del coronavirus ha bajado su intensidad en México, y destacó que hay menos contagios, hospitalizados y fallecidos a comparación de los últimos dos años.

Durante su habitual conferencia de prensa, el mandatario resaltó que a pesar de que aún hay pandemia, ya no tiene los mismos efectos nocivos que antes y todas las cifras van a la baja.

“Todavía hay pandemia pero ya no tiene el mismo efecto nocivo que se registró en los últimos dos años. Vamos a informar sobre eso, ya vamos reduciendo, sobre todo el número de fallecidos, que eso es lo que más duele, por causa de COVID”, declaró el mandatario en la “mañanera” desde Palacio Nacional.

Mientras que Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseveró que van nueve semanas consecutivas de reducción y aseguró que las unidades médicas de COVID-19 ya están “prácticamente vacías”.

“Como ya señala el Presidente, tenemos un remanso en el curso de la epidemia, en este momento tenemos nueve semanas consecutivas en donde ha estado descendiendo cada vez más la cantidad de personas que enferman por COVID-19, y lo mismo las personas que han estado enfermas en hospitales, cada vez son menos, y están prácticamente vacías las unidades COVID-19 de los hospitales”, mencionó López-Gatell.

Asimismo, el funcionario dijo que “vivimos en la semana 13 del año y hasta el corte de la semana 11 han transcurrido estos descensos. Solamente .1 por ciento de los casos registrados son los casos activos, son las personas que en este momento están enfermas y pudieran contagiar”.

Sobre las hospitalizaciones, hay una baja bastante marcada del 97 por ciento en comparación con el punto máximo de la pandemia, que se registró en la segunda ola. Solamente el cinco por ciento de las camas designadas para COVID-19 tanto con como sin ventilador están siendo ocupadas y “ya hay muchas personas que egresaron y muy pocas que ingresaron” por un contagio de coronavirus.

De la mortalidad, la cual calificó como la “indicación más grave, delicada y desde luego dolorosa”, también existe una disminución absoluta del 98 por ciento en comparación con la cresta de la segunda ola. Esto se lo atribuyó a los niveles de vacunación, pues específicamente se tiene un promedio de 35 fallecimientos de COVID-19 por día, según los registros de los últimos 14 días.

La epidemia de #COVID19 en México suma nueve semanas consecutivas de reducción. Disminuyeron 97 por ciento las hospitalizaciones y 98 por ciento las defunciones; solo el 0.1 por ciento de casos registrados son activos. pic.twitter.com/WSp7YwsCBC — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) March 29, 2022

Los niveles de vacunación continúan avanzando y casi 192 millones de dosis se han usado, 85.6 millones de personas cuentan con el esquema primario.

“Como ya hemos comentado, llegamos al 90 por ciento de cobertura general y de esquemas primarios ya nueve de cada 10 mexicanas y mexicanos adultos están protegidos con las vacunas”, dijo el Subsecretario.

En lo que respecta a los refuerzos, recalcó que se se ha logrado seguir a un ritmo más rápido, dado que es la vacunación que está pendiente en la población.

“Tenemos ya tres cuartas partes, 75 por ciento de las personas adultas mayores de 60 años están vacunadas también con su refuerzo. Las personas de 40 a 59 años, 51 por ciento; y las personas de 18 a 39 años, 44 por ciento”, aseguró.

Sin embargo, volvió a hacer un llamado a las personas que no se han aplicado la tercera dosis contra la COVID-19, pues el haber padecido el virus no sustituye la necesidad del refuerzo.

El refuerzo de la #Vacuna contra #COVID19 fortalece el sistema inmune. Deben aplicárselo personas de 18 años o más en quienes transcurrieron cuatro meses de haber recibido la segunda dosis, ¡Vacúnate! #MeCuido #PorAmorALaVida pic.twitter.com/zc8cs5xRPu — SALUD México (@SSalud_mx) March 29, 2022

“Seguimos haciendo un llamado y hoy seremos nuevamente enfáticos en eso, el refuerzo es muy importante, después de que se llegó a los esquemas primarios con dos dosis, o en algunos casos como la vacuna CanSino con una sola dosis, la ciencia fue demostrando que era necesario tener un refuerzo de vacunación y se logra nuevamente levantar la capacidad del sistema inmune y no sustituye el hecho de tener COVID-19 o haber padecido COVID-19 después de las dos vacunas, eso no sustituye la necesidad del refuerzo”.

Y puntualizó diciendo que “es mucho mejor tener el refuerzo aún cuando se haya padecido COVID-19, particularmente en esta última oleada de Ómicron, que ocurrió al inicio de este año. Si no se ha vacunado, o si no te has vacunado, persona que tiene 18 años de edad o más, y ya pasaron cuatro meses desde que te pusiste tu segunda dosis, ponte el refuerzo, va a ayudar a que tengas la protección más alta que se tiene en este momento”.

México reportó este lunes 11 nuevas muertes y 657 contagios por la COVID-19, con lo que totaliza cinco millones 651 mil 553 casos y acumula 322 mil 761 decesos en total, informó la Secretaría de Salud.

-Con información de EFE